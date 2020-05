La administración municipal debe de pensar nuevamente en reabrir a la circulación las 60 calles del Centro Histórico porque con la contingencia sanitaria derivada del Covid-19 se contrajó el tránsito vehicular hasta los 90 puntos porcentuales, pero con el "Hoy no circula" no existe motivo para mantener el primer programa en marcha, reveló José Juan Ayala Velázquez, al advertir que no es un capricho, si no un bien común.

El presidente del Consejo de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico, precisó que se deberá justificar el desarrollo del cierre vial de las 60 calles, pues las unidades económicas ofrecen servicios de primera necesidad y no representan un riesgo de contagio del coronavirus, por cumplir con las indicaciones de autoridad de los tres órdenes de gobierno.

“Sí es cierto qué hay un sector que por su gran necesidad pide la reapertura de las calles y creemos que si ya se había disminuido en promedio un 90 por ciento el flujo vehicular al centro histórico, desde hace seis u ocho semanas y con el doble no circula a la semana, creemos que ya no es necesario este cierre de calles, pero si las autoridad lo justifica y nos hace llegar la información estaremos escuchándolo y sumándonos como siempre”.

Al referirse al amparo colectivo que interpondría el sector empresarial para que se permita el paso de automóviles en la zona, dijo que no es un hecho porque confían en que el gobierno cumplirá con el tiempo del cierre de vialidades hasta el próximo 30 de mayo, pues el objetivo es comenzar la reactivación de la economía priorizando el bienestar de trabajadores y clientes en todo momento.

“Lo que sabemos es que es hasta concluir este mes de mayo, por el tiempo y si es consensuado, ya no tendría caso que lo hagamos y de ahí, si las cosas cambian, siempre estaremos abiertos al diálogo y si no es así, ya tomaremos otras medidas; al hablar de algo colectivo hablamos de comerciantes y no de organismos porque tenemos la necesidad de ver mayor movilidad en el centro histórico, siempre priorizando el bienestar de todos”.

Ayala Vázquez insistió que el sector está abierto al diálogo con las autoridades; pero, pidió que se tome en cuenta a los empresarios para ejecutar acciones que no dañen significativamente a miles de familias, porque en el Centro Histórico se encuentran ubicadas más de 10 mil unidades de empleo y las 600 que ya cerraron por la contingencia del Coronavirus están dispuestas a regresar .