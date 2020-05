El día de ayer en entrevista exclusiva para Intolerancia Diario con Alex Lora, líder del TRI, platicó el músico poblano de sus proyectos, de su sentir por todo lo que se está viviendo debido a la pandemia, así como lo que está haciendo para ayudar a la gente.

Ahora en ésta segunda y última parte de la entrevista, habla principalmente de su nuevo disco y de un Museo Interactivo entre otras cosas.

Del nuevo disco y sus tocadas pendientes

Resaltó el músico que el TRI tiene pendientes varias tocadas y que junto con los empresarios están viendo que tan posible sería reanudarlas para septiembre o bien en octubre.

“Nosotros queremos llevar diversión a la gente, pero hasta que no se vea claro el panorama no se hará nada, porque para nosotros primero están las personas”.

Mientras tanto continúa preparando lo que será su nuevo disco número 53 de su carrera el cual incluirá temas totalmente actuales.

“Estamos trabajando duro en el nuevo material que tendrá rolas del momento como ‘Héroes de Blanco’, dedicada al personal de salud, que son verdaderos héroes, por eso invito a la gente a respetarlos ellos no van a salvar la vida. También irá en este material la rola que le compuse a mi Puebla ‘Hoy Puebla está de pie’, la que le compuse al maestro Óscar Chávez, que en paz descanse, que se llama ‘Hasta siempre Óscar Chávez’ y otras más como El virus del amor, Sobrevivir, Solo nuestro amor sobrevivirá; un material que incluirá canciones dedicadas a muchos amigos”.

Añadió: “Desgraciadamente con esto de la pandemia, se nos han adelantado varios amigos y conocidos, y es que cuando se siente tan cerca una situación como esta, no se puede tomar nada a la ligera. Yo invito a la gente a que se cuide, porque en la medida que te cuides, cuidamos a los demás. Qué bueno que mucha gente no ha sentido el dolor de perder a un ser querido en esta pandemia, pero otros si han perdido y mucho, por eso debemos cuidarnos”.

Recordó Lora que el junto con Chela, (su esposa), venían de Los Ángeles, cuando el problema del COVID-19 se soltó, por eso tomaron la medida de estar apartados y encerrados en su casa más de 15 días para estar seguros que no estaban contaminados y que no contagiarían a nadie.

De su Museo y DVD´s

A punto de cumplir 52 años de trayectoria, (octubre), resaltó Alex Lora que ha cumplido muchos sueños, pero uno que está pendiente y más que nada para darle gusto a toda la raza es un Museo de cosas de él y del TRI.

“La raza ya no me pide, me exige el museo del TRI, en una de las tocadas que tuve se nos ocurrió exhibir algunos objetos de nuestra carrera y esto detonó más el tema, porque mucha gente me reclamó que no pudieron ver bien las cosas porque llegaron tarde a la tocada, otros porque no los dejó la demás gente en fin. Lo cierto es que es algo que haremos, ojalá sea en Puebla como la estatua, pero mientras tanto se hará interactivo el Museo del TRI y Alex Lora para que así lo disfrute todo el mundo”.

Además prepara tres DVD de los conciertos que hicieron para celebrar el 50 aniversario de El TRI; dichos conciertos fueron en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, en el Rock al Parque en Bogotá, Colombia y en la Arena en la ciudad de Monterrey, en donde tuvieron muchos invitados especiales.

La invitación

El ídolo rockero, enfatizó que mientras llega el momento de continuar y aterrizar varios de los proyectos que comentó, invita a su público a seguir escuchando su álbum 52 “Queremos Rockear”, en el que viene temas como: Mariguana, No soy inmigrante, Hachiculero, Soy una lacra, La vamos a extrañar, Prohibido prohibir, Amo al rocanrol.

Recordó que este viernes 22 de mayo se cumplen 5 años de la grabación del CD y DVD “El TRI Sinfónico 3”. Por lo anterior en todas las redes sociales de la banda se transmitirá la grabación del concierto completo a las 20:00 horas. “No se lo pierdan, vamos a disfrutar todos juntos de este concierto”.

Por último dijo: “En este periodo de confinamiento es importante reflexionar sobre lo que tenemos y como he manifestado, si tenemos poder de convocatoria, debemos utilizarlo en beneficio de la gente, nosotros seguiremos haciendo conciertos digitales para entretener a la raza, también subastas de objetos valiosos para un servidor donde todo será donado al Sindicato de Músicos, ya que ellos como muchas personas, no tienen trabajo”.