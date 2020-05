La Secretaría de Economía establecerá un diálogo con las empresas Volkswagen y Audi para analizar las condiciones y determinar si se regresa a las actividades a partir del 1 de junio, anunció el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que uno de los argumentos de las firmas es que frenar las actividades, Puebla quedaría relegada de la cadena productiva global.

Será este fin de semana, después de terminadas las pláticas con las empresas automotrices cuando el gobierno del estado emita el decreto en el cual manifieste si regresan o no a las actividades económicas a partir del 1 de junio; aunque a partir del lunes algunos empleados de la Volkswagen ya comenzarán a retornar para capacitarse.

“Tienen razón, la cadena productiva la de la industria automotriz es global, esa que me argumentan que Puebla forma parte de esa cadena productiva con Estados Unidos y el mundo y que por lo tanto debe ponerse en marcha so riesgo de quedarnos fuera, ser marginados o estar detenidos cuando otros países ya empezaron y más allá de saber si ya empezaron o no, tienen razón de que la industria automotriz y autopartes son industrias globales, pero también en el gobierno tenemos razón, se trata de la vida y salud de los poblanos”, dijo el mandatario local.

Otro argumento de las empresas es que tienen mejor organización en la prevención de accidentes y en la prevención de cualquier situación que ponga en riesgo a los trabajadores.

El gobernador anunció que siguen las pláticas para tomar una decisión, la que mejor convenga al estado, pues al regresar las empresas automotrices todas las medidas emprendidas para prevenir y evitar contagios del Covid-19 quedarían rebasadas.

Con el regreso de la industria automotriz se activarían proveedoras no solo de Puebla sino de otras entidades, la más cercana que es Tlaxcala, además de pequeñas y medianas empresas que ofrecen servicios como transporte y alimentos.