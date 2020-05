Carol Lizbeth Navarrete Muñoz, gerente de entrenamiento y desarrollo en el hotel Four Seasons Costa Rica, en Península Papagayo, constata la calidad de los egresados de la Universidad de las Américas Puebla, ya que, en cada paso deja prueba de su trabajo y formación académica, siendo su más reciente logro ser reconocida como Gerente del Año 2019.



“Estoy muy contenta con el reconocimiento porque es la primera vez que tengo un puesto gerencial en un área en donde no tenía mucha experiencia. Es un recordatorio de que la perseverancia y dedicación te traerá recompensas”, explicó en entrevista la egresada UDLAP, que desde el inicio de su carrera ha compartido sus logros con su alma mater, dejando prueba así de la calidad de los egresados de Administración de Hoteles y Restaurantes, una de las licenciaturas de la Escuela de Negocios.



Gracias a su interés por la enseñanza y su gusto por instruir a otras personas, con el fin de desarrollar su potencial, se incorporó en esta área, “dejé atrás mis años en ventas y me mudé a Costa Rica a finales del 2018 para comenzar mi carrera en el área de entrenamiento y desarrollo. Es un puesto que me apasiona y me ha enseñado mucho” compartió.



Carol Lizbeth Navarrete lleva 14 años trabajando para la compañía Four Seasons Hotel and Resorts y en esta cadena ha logrado desarrollar una exitosa carrera profesional. “Comencé laborando en Punta Mita México como gerente en entrenamiento (MIT) y me fui moviendo en diferentes puestos en la división de habitaciones. Cuatro años después me transferí a la apertura del hotel en Londres, donde estuve laborando por año y medio como subgerente de reservaciones antes de cambiarme a la oficina de ventas mundiales en esa misma ciudad donde laboré por seis años apoyando los mercados de corporativo y de travel industry” explicó.



Finalmente, la egresada UDLAP compartió un poco sobre lo que ha aprendido a lo largo de su carrera profesional dentro del ámbito del turismo internacional, resaltando que el profesionalismo es importante, así como lo son todas las habilidades blandas, ya que éstas juegan un papel muy importante en esta industria: “empatía, manejo del tiempo, adaptación a los cambios, manejo de conflictos, comunicación asertiva, inteligencia emocional, etc.” fueron algunas de las que mencionó.