Diputados locales protagonizaron la primer trifulca durante una sesión en línea, advirtiendo que se ha abaratado el nivel de debate, luego de que el presidente de la Junta de Gobierno, Gabriel Biestro, decidiera responder las ofensas de Héctor Alonso y José Juan Espinosa.

Por segunda ocasión en la sesión, solo se abordaron 9 puntos del orden del día, de los 41 enlistados, ya que los legisladores que participan a distancia decidieron que se suspendiera la sesión a las 15:30 horas.

Desde los primeros puntos del orden del día, tanto Héctor Alonso como José Juan Espinosa, comenzaron a hacer señalamientos constantes contra Gabriel Biestro y el gobernador Luis Miguel Barbosa.

En el punto 7, comenzaron a calentarse los ánimos luego de que en la pasada sesión de la Comisión de Seguridad, el diputado Juan Pablo Kuri anunció que retiraba un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública para que informara sobre los avances en la materia, el argumento fue que el documento se presentó hace ocho meses, y las condiciones son diferentes.

El diputado del PAN, Raúl Espinosa, presentó sus argumentos, basados en una declaración de COPARMEX presuntamente realizada en éste año.

Tanto Espinosa Torres como Héctor Alonso defendieron la propuesta, sin embargo la diputada Vianey García Romero exhibió al panista, señalando que había un plagio de una nota publicada en el Universal el año pasado, y leyó textos similares a los de la propuesta, pues solo cambiaron el nombre del organismo, ya que en el diario decía Concamin.

Gabriel Biestro Medinilla expresó que el tema de la propuesta está desfasado, y advirtió que se está terminando con la espiral que dejaron los anteriores gobiernos, donde se permitió la impunidad.

Ante el enojo de la oposición el punto fue devuelto a comisiones, al señalar que no se va a legislar por las declaraciones de la Coparmex.

La respuesta de Biestro

Para el punto 9 se discutió un exhorto a la Secretaría de Gobernación en el Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública y al Ayuntamiento del Municipio de Acatlán de Osorio para que de manera coordinada y con apego a sus atribuciones, evalúen la celebración de los instrumentos jurídicos que resulten aplicables a fin de dar continuidad a la operación y funcionamiento del Centro Comunitario de Prevención y Participación Ciudadana de ese municipio; anteponiendo en todo momento el bienestar y la seguridad de la ciudadanía.

Tomaron la palabra Héctor Alonso, y Espinosa Torres, el primero llamó “borregas” a las diputadas Vianey García Romero y Nora Merino, diciendo que seguían la línea de “Biiieeestro”, lo que generó que se pidiera al legislador que se comportara, pero este continuó en plan soberbio.

Espinosa Torres presentó argumentos distintos a los del punto que interesaba al legislador Nibardo Hernández.

Ante los ataques, Biestro Medinilla hizo uso de la palabra, e indicó “me tienen sin cuidado lo que digan dos personas tan desprestigiadas, recuerdo cuando el diputado Espinosa, se la pasaba días y días afuera de Morena, esperando que alguien lo recibiera, siempre dije que era un error tenerlo, pero de hecho ya está aquí”.

Abundó “de hecho iba a votar a favor, pero votaré en contra por las motivaciones que se tienen, ya que se ha dado un buen trabajo, buenos resultados”, expresó.

“Hay que denunciar aquí la xenofobia, la discriminación, la mentira, porque también sé que hace algunas semanas fue José Juan Espinosa Torres a decirle al gobernador -perdóneme señor, perdóneme- y si lo niega sería terrible. Además con gente del PAN he platicado que fue con Rafael Moreno Valle a pedir que no le hiciera nada”.

“Quiero decir que soy una persona limpia, a toda prueba, no he hecho algo de lo que me avergüence, a diferencia de él. No somos iguales, aquí seguimos, y cada diputado va votar libremente. Sé cuáles son las motivaciones, y hay que ver de quién vienen, porque se suben a abaratar el nivel del debate, no hay propuestas, ni examen técnico".

A su vez José Juan Espinosa Torres, acusó a Biestro Medinilla construir una residencia en San Andrés Cholula y cuestionó el origen de los recursos para este proyecto inmobiliario, además, reiteró sus crítica por ocultar la información sobre su lugar de nacimiento fuera de Puebla así como haber llegado al Congreso del Estado, por la vía pluninominal, aprovechándose de su cargo como líder de Morena en Puebla.

Biestro Medinilla reviró estos señalamiento acusando a Espinosa Torres de amasar una fortuna beneficiándose de sus cargos públicos y ocultar sus propiedades a través de prestanombres.

Suspenden la sesión

Previo a que se terminara la sesión, se pudo enviar el punto 34 a comisiones en el que se solicita exhortar respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que en el ámbito de sus facultades y durante la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2, implementen filtros sanitarios en todas las carreteras que conecten con nuestra entidad, dichos filtros sanitarios deberán contar con revisión de temperatura corporal con termómetros electrónicos con el objetivo de detectar a personas con posibles síntomas de Covid-19, priorizando de manera inmediata a ciudadanos que provengan de Estados con alto índice de contagios.

Dichos filtros sanitarios, deberán ser operados por las autoridades competentes, mismas que se identificarán en todo momento con los ciudadanos, a fin de evitar puntos falsos en dónde las personas puedan ser víctimas de algún delito, de la misma manera estas medidas deberán aplicarse en los accesos y salidas del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán y en todas las terminales de autobuses foráneos.