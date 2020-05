En un video que circula en redes se puede ver como diputados locales –principalmente morenistas- se burlan de las críticas que ha recibido la recién aprobada Ley de Educación en Puebla, ironizando sobre “nacionalizar” los campus de la UPAEP, Ibero o UDLAP.

En el video, Gerardo Islas, diputado de Nueva Alianza pregunta a sus compañeros si habían recibido quejas por la Ley aprobada el 15 de mayo: “¿Cómo les ha ido con los reproches del tema de la Ley de Educación?", a lo que Juan Pablo Kuri, responde que “la gente estaba contenta”, mientras los legisladores Gabriel Biestro y Emilio Maurer Espinosa se ríen asegurando que los padres de familia sí están a gusto con la aprobación de la Ley.

"(La actitud de los legisladores) Te habla de la irresponsabilidad para tocar temas delicados, son diputados de diferentes partidos que están en una reunión de Zoom que se puede grabar y hacer pública, que les valga madre y hablen con esa ligereza de un tema que es tan delicado", señaló Enrique Núñez durante la mesa de Off The Record.

En la grabación también se puede ver como la diputada morenista Vianey García Romero comenta que “las villas de la Udlap debieran ocuparse para los que no tuvieron para pagar renta ahorita por el covid”.

Instantes después se escucha a como la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Rodríguez Della Vecchia, pidiendo a los legisladores parar sus burlas: "Ya párenle, búrlense en sus juntas de Morena, pero aquí estamos tranquilos todos".

En la opinión de Gerardo "Yuca" Sánchez, el video refleja "una insensibilidad absoluta, todos hemos bromeado de un tema sensible, pero lo haces en privado, ellos no estaban en privado; son servidores públicos, es un tema que ha causado mucho escozor, mucho encono y miedo, justificado o no".

Cabe destacar que una de las principales críticas a la Ley de Educación se centra en su artículo 105, donde se plantea que los inmuebles de las instituciones educativas privadas formen parten del Sistema Educativo Estatal, por lo cual las instituciones privadas, señalaron, que “vulnera el derecho de autogestión y decisión sobre el destino de los recursos obtenidos lícitamente por las instituciones particulares”.

