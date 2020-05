A casi tres meses de haberse detenido la actividad del fútbol inglés por la pandemia de coronavirus, la Premier League anunció este jueves que retomarán las actividades el próximo 17 de junio.

Tras la suspensión de la Eurocopa para 2021, varias ligas europeas aprovecharan el mes de junio y parte de julio para terminar con sus competiciones que fueron detenidas abruptamente.

El partido entre Manchester City vs. Arsenal marcará el regreso de la temporada 2019-2020 que le faltan nueve fechas para finalizar.

El segundo encuentro de la jornada serán el Aston Villa- ante el Sheffield United, ambos encuentros forman parte de los partidos pendientes por la final de la Copa de la Liga Inglesa.

Premier League Shareholders today agreed to a new provisional restart date for the 2019/20 season of Wednesday 17 June, provided that all safety requirements are in place