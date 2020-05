Por primera vez desde la Copa del Mundo Rusia 2018, el ex-técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, habló sobre sus experiencias dirigiendo al tricolor en la máxima competencia del fútbol.

En entrevista para ESPN Brasil, el timonel colombiano dijo entre líneas que los 23 seleccionados tricolores no estaban listos física y mentalmente para enfrentar a Brasil en los Octavos de Final.

Juan Carlos Osorio aseguró que hizo un ejercicio mental con los futbolistas previo al encuentro con el cuadro sudamericano y fue ahí cuando supo que el asunto no venía bien.

“Cuando enfrentamos a Brasil yo reuní a todos mis jugadores y les pregunté si estábamos preparados para jugar contra Brasil y la respuesta fue silencio. Yo respondí: ‘yo estoy preparado porque llevo 30 años trabajando para jugar contra los mejores. Es muy difícil transmitirle al jugador esa forma de pensar, porque nace del corazón y la mente. De tener valor moral de jugar ante los mejores”.

Revela JC Osorio, que el vestidor del TRI, ‘se quedó en silencio, cuando preguntó si estaban listos para enfrentar a Brasil’... y los lideres..? Y la personalidad del TRI..?? Fuertes declaraciones. pic.twitter.com/yx9O0C48zH — Victor 'El Niño' (@victor_deportes) May 31, 2020

El ahora director técnico del Atlético Nacional también expuso que para enfrentar al cinco veces campeón mundial eran necesario tener futbolistas de calidad, cosa que no sucedió porque Brasil era superior en todas las líneas.

“Cuando México jugó contra Brasil, yo sabía que todos los brasileños jugaban en las mejores ligas y los mejores equipos. En México no. Con el grupo de jugadores que teníamos, muy buenos como Carlos Vela, Héctor Herrera e Hirving Lozano, necesitábamos otros, como los que Brasil tiene".

En ese sentido, el colombiano declaró que para jugar 'de tú a tú' a las potencias futbolísticas es necesario tener en la banca y en la cancha a elementos de alto nivel.

“La diferencia estuvo en los jugadores. Yo quise y propuse jugar contra Brasil, contra el mejor, porque toda la vida soñé con ese momento, pero la realidad es que uno compite de igual a igual cuando tiene buenos jugadores, de ese nivel. De lo contrario es imposible”.

Finalmente, el técnico reconoció que sus decisiones marcaron el destino de México en Rusia 2018, pues en sus palabras, por querer atacar a Suecia, terminó goleado y de paso, le tocó el rival más duro de los disponibles (Suiza, Serbia o Brasil).

“Yo con México me equivoqué contra Suecia, porque en el intermedio el resultado era 0-0 y yo hice cambios para atacar, porque nunca he hecho sustituciones para empatar, y me equivoqué. Terminamos perdiendo y contra Brasil. México en el entretiempo tenía siete puntos, líder de grupo y se iba a enfrentar a Suiza en octavos de final. Ahí yo tomo la decisión de continuar atacando y perdimos”.