A partir de este de junio, las entidades federativas se harán cargo de las determinaciones para mitigar la propagación de contagios Covid-19 o coronavirus, aseveró el subsecretario de Salud federal, Hugo López- Gatell.

En su acostumbrada rueda de prensa vespertina, aseveró que dicha disposición la única diferencia que habrá al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia (JNSD)

Por lo tanto, sentenció que no se acaba la epidemia de coronavirus en México, ni la restricción necesaria en el espacio público para mitigar la epidemia de Covid-19.

“Es importantísimo mantenernos con las medidas. Mañana no es regresar a la normalidad, no a abrir todas las actividades, no lo es”, sostuvo el encargado de la estrategia para la pandemia en el país.

“El peligro persiste y toda la República se encuentra en semáforo rojo (…) la única diferencia con la conclusión de la JNSD que a partir de mañana las entidades federativas tomarán en sus manos las disposiciones de disminuir los contagios, con la ayuda de la autoridad sanitaria federal”, dijo.

Por lo tanto, señaló López Gatell que se presentará diariamente el semáforo en cada una de las entidades, para dar un apoyo a los gobiernos estatales en sus determinaciones.

Advirtió que, si las autoridades y la sociedad no siguen al pie de la letra las medidas de prevención indicadas en el semáforo de "nueva normalidad", se corre el riesgo de que el Covid-19 tenga un rebrote en el país, igual al del inicio de la pandemia.

Puebla en rojo

En las últimas 24 horas, nuevamente aumentó la ocupación de camas en hospitales para pacientes graves de Covid-19 que requieran respiradores artificiales o ventiladores, al llegar a un 47% en uso.

Puebla llega este 1 de junio, día que terminó la JNSD, con más de 3 mil contagios confirmados de Covid-19, alrededor del 60% de ellos en la capital y a punto de rebasar las 500 muertes, según cifras oficiales.

Según las estadísticas oficiales presentadas por la Secretaría de Salud federal, Puebla alcanzó 3 mil 46 casos confirmados de personas contagiadas por coronavirus la que produce la enfermedad Covid-19 Sars Cov-2.

Del total en el estado, mil 824 casos se han registrado en el municipio de Puebla capital, lo que representa el 59.88 por ciento.

Asimismo el gobierno federal reconoce 346 defunciones, muy por debajo de las 466 confirmadas hasta el pasado viernes por la Secretaría de Salud del estado de Puebla.

Del total de casos confirmados, hay 752 activos y aún mil 512 personas sospechosas de portar el virus que ha cambiado al mundo entero, mientras mil 962 pacientes se han recuperado.

En Puebla, el 55.68 por ciento ha pasado su tratamiento de coronavirus en casa, mientras que el restante 44.32 por ciento ha requerido hospitalización por su gravedad.

Asimismo, el 60.34 por ciento de las personas que han enfermado por Covid-19 en Puebla son hombres y el restante 39.6%han sido mujeres.

Entre los 3 mil 46 casos confirmados, el 19.96 por ciento padecen de hipertensión; 19.89% de obesidad; 19.70 por ciento diabetes y 8.57% tabaquismo.

Además, la mayoría de los casos confirmados cuentan entre 40 y 50 años de edad.

Al menos 217 poblanos entre 45 y 49 años de edad han contraído el coronavirus y 137 mujeres en el mismo rango.

En tanto, 225 hombres entre 40 y 44 años se han contagiado y en ese mismo rango de edad, 127 mujeres han enfermado de Covd-19 en Puebla.

Defunciones

En todo el estado de Puebla, 36 personas han fallecido fuera de los hospitales o en sus casas por Covid-19, según las estadísticas de la Secretaría de Salud federal, un 10% del total de decesos.

Por ejemplo, en los registros oficiales se señala por ejemplo la muerte de tres personas entre 50 y 59 años de edad, que fallecieron de manera ambulatoria o fuera de un hospital y 7 decesos más en casas de pacientes entre 60 y 64 años.

Además, el 39.60 por ciento de las personas que han fallecido tenían diabetes; 38.15% hipertensión; obesidad en un 29.48 por ciento y 8.96 por ciento enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

En cuanto a las 346 defunciones por Covid-19 reconocidas por la Secretaría de Salud federal, la mayoría de los casos se han registrado en personas entre los 55 y 59 años, al registrarse 37 defunciones de hombres y 20 en mujeres, según las estadísticas oficiales.

Asimismo han fallecido tres personas que tenían entre 90 y 94 años, los de mayor edad en la entidad poblana.

En tanto, entre los pacientes más jóvenes que han fallecido en Puebla, se ha registrado la muerte de una niña de entre cero y cuatro años, así como el fallecimiento de una joven de entre 20 y 24 años, los de menor edad en la entidad.

Panorama nacional

En el informe general de la situación de la pandemia en México, el número de muertos por coronavirus llegó a 9 mil 930, 151 más de las registradas 24 horas antes.

Los contagios acumulados ascendieron a 90 mil 664 casos en todo el país, lo que representa tres mil 152 más de los reportados en el último informe.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que en la Ciudad de México, que es la entidad con más casos y decesos, ya se comienza a ver la baja en contagios y hospitalizaciones.

COVID-19 en México

31/05/2020

Confirmados 90,664

Defunciones 9,930

Confirmados Activos 16,962

Sospechosos 36,803

Negativos 147,530

30/05/2020

Confirmados 87,512

Defunciones 9,779

Confirmados Activos 16,486

Sospechosos 38,994

Negativos 144,486

Diferencias

Confirmados 3,152

Defunciones _151 _

Confirmados Activos 476

Sospechosos (-2,191) NO SE TUVIERON CASOS SOSPECHOSOS DE AYER A HOY

Negativos 3,044