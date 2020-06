El día de ayer se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del primer actor y comediante Héctor Suárez, quien murió a los 81 años de edad después de una lucha intensa contra el cáncer.

Cine, teatro, televisión, circo y más, marcan el extraordinario legado que deja Héctor Suárez, quien entre otras cosas se distinguió siempre por sus personajes apegados al pueblo y a la realidad.

A través de Twitter, su hijo el también actor, comediante y conductor Héctor Suárez Gomís, compartió el siguiente comunicado de toda la familia: “A los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación. Con profundo dolor, queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández. La familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo. Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación”.

El INBAL lamenta el sensible deceso del actor Héctor Suárez, con una larga trayectoria en televisión, cine y teatro. Fue nominado al Ariel y galardonado con la Diosa de Plata en tres ocasiones.



Enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos.

De sus entrevistas fuertes y claras

En varias entrevistas, Héctor hablaba de su carrera, de sus proyectos, pero también de esos retos que se ponía día con día y algo que nunca podía faltar eran los temas políticos donde siempre hablaba fuerte y claro sin importar la censura de la cual estaba tan acostumbrado.

“Dios me libre dedicarme a la política yo sí sé trabajar. El hecho de que aceptara ser portavoz del Partido Encuentro Social y hacer spot no significa que quiera ser político; insisto, yo pertenezco al pueblo, soy actor, no sé ocultar nada, no sé decir mentiras, no doy vueltas y vueltas. Soy derecho, por eso y más, no puedo ser político”.

Remarcaba: “Siempre seré crítico político, pero desde mi trinchera, yo lucho con lo que me toca, hago mi parte, así deberíamos ser todos, mis personajes lo manifiestan y por ese mismo respeto a mis personajes jamás sería político, gracias a esta gente muchos campesinos no comen. Ojalá todos alzaran la voz ante tanta corrupción e injusticias, ya hay que dejar de estar de rodillas y protestar, no hay cultura verdadera de protesta; el día que todos protestemos ese día cambiará todo, mientras seguiremos siendo unos pendejos”.

En momentos de votaciones decía: “Vivimos momentos importantes y delicados en nuestro país, es importante tomar conciencia y salir a votar. Entender que la corrupción no se acabará de la noche a la mañana entre quien entre. Pero sí está en cada uno hacer de este país algo mejor. Desgraciadamente los políticos siempre roban pero hay que demostrarles que no todos somos iguales”.

A Héctor Suárez no le importaba ser directo cuando hablaba de sus proyectos y más aún cuando estos no eran aceptados por las televisoras: “Sigamos viendo telenovelas y otros programas tontos; de hecho las empresas dicen: Vemos qué inventamos para que estos pendejos no piensen”.

Vaya mensaje que le envió Héctor Suárez al entonces candidato @lopezobrador_.



17 de abril de 2018



¡Qué claridad, qué contundencia, cuan lleno de verdad!



Descanse en paz.

De sus personajes y trayectoria

Con 62 años de trayectoria artística, inició Héctor Suárez su carrera bajo la batuta del maestro Carlos Ancira en teatro, tomó clases de pantomima con Marcel Marceau.

En televisión destacan: Qué nos pasa y La cosa. También, participó en Variedades de mediodía, Chucherías, Domingos Herdez, La cosquilla, Los jovenazos, entre otros.

En telenovelas se le recuerda en: Las gemelas, El carruaje, El derecho de nacer, Velo de novia, Tierra de pasiones; además de las series como Tiempo final y Mujeres asesinas.

En cine deja gran huella con películas como: La alegría de vivir, El paraíso, Doña Macabra, Mecánica nacional, El ministro y yo, Picardía mexicana, El elegido, Lagunilla mi barrio, El Milusos, Noche de Califas, Atlético San Pancho, Al otro lado y Suave Patria.

Hablar de los personajes de Suárez, es hablar del día a día, de la gente del pueblo, esos personajes que en la actualidad siguen siendo bandera de muchos, como olvidar al “No Hay”, "Tomás, el Negrito Puro y Blanco”, "El Flanagán", “El Milusos", "El Picudo", "Doña Zoila", "Don Justo Verdad" por mencionar algunos, caracterizaciones que han hecho historia en la comedia mexicana.

En el 2018 el histrión dio la sorpresa al hacer la nueva versión de una de las obras de teatro más famosas y queridas de México “La Señora Presidenta”, montaje con el que salió de gira y estuvo en temporada en el Teatro Aldama.

Al respecto decía: “Gonzalo Vega fue mi compañero de trabajo y también un gran amigo, estoy orgulloso de retomar la obra que hizo suya durante 20 años”.

Lo anterior porque el primer actor Gonzalo Vega, hizo suya “La Señora Presidenta”, teniendo siempre gran éxito donde se presentaba incluso rompiendo records Guinness.

A la muerte de Vega, se pensó que esta puesta no se montaría más, de ahí la sorpresa y críticas tanto positivas como negativas, las cuales asumió como el grande que era y es Suárez.

“Somos dos actores diferentes (Vega-Suárez) y dos etapas diferentes, desgraciadamente él ya no está con nosotros y digo de verdad esto, fue su obra durante 20 años, simplemente es una nueva etapa y que bueno que no se quede en el olvido una gran historia como esta”.