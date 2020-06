Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, integrante de la Sala Superior, y Jorge Sánchez Morales, presidente de la Sala Regional Guadalajara, señalaron que tras la pandemia, ahora México debe estar preparado para vivir una democracia a distancia, con voto electrónico, jornadas de careta y gel, túneles sanitizantes campañas en redes, pero habrá riesgo de los bots y manipulación de los datos personales.

Durante el panel “La Democracia en América Latina en época de pandemia”, organizado por la Sala Regional Guadalajara, y la Escuela Judicial Electoral, con la participación además de Francisco Guerrero Aguirre, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, de la Organización de Estados Americanos (OEA), los ponentes advirtieron que los procesos electorales tendrán que cambiar para evitar que las jornadas electorales sean un foco de contagio.

En su intervención el magistrado de la Sala Superior del Tribunal, José Luis Vargas Valdés, recordó que la Organización Mundial de la Salud anunció la pandemia mundial el 11 de marzo y reconoció que el país se tardó en reaccionar, sin embargo la democracia electoral no se puede quedar a la deriva y darse el aplazamiento.

Dijo que como resultado de la pandemia se ha limitado derecho al tránsito, a la reunión, y en el caso de los tribunales tendrán que empezar a ver las nuevas condiciones.

Se tendrán que prevenir las soluciones, señaló, “hay que reinventarnos, encontrar soluciones, generar nuevas tecnologías, y ahora habrá que votar desde sus casas, donde no esté la presencia física”.

Indicó que hay un enemigo común y ante ese panorama se tendrá que analizar cómo vamos a mantener la democracia.

El magistrado también advirtió que hoy hay que comenzar a reforzar la regulación de quienes manejan los sistemas digitales.

Se refirió al caso de los “bots”, que pueden representar un riesgo para los procesos electorales, además de que hay que poner todos los esfuerzos para evitar que se utilicen los datos personales que se encuentran en la nube.

Expresó que hay situaciones como las “fake news” y alteración una industria de las redes sociales, no se sabe cómo se cuida, las entidades, menos de quién están los datos, e insistió en comenzar a ver a regular, controlar la información

Jornada con caretas y gel

El magistrado Jorge Sánchez Morales, comentó que en América Latina dentro de los Procesos electorales en pocos de ellos se contempla la postergación, pocos tienen la posibilidad de hacer los cambios, aunque en México, ser aplazaros los de Coahuila e Hidalgo

Indicó que ahora existen retos, tiene que haber una reingeniería en donde se tiene que aprender que en el corto plazo un proceso electoral no se puede hacer sin la sana distancia.

Advirtió que ahora se tiene que analizar si habrá voto con aplicaciones en celulares, tabletas, así como, ver la ampliación del proceso electoral para evitar conglomeraciones, si personas mayores irán a una hora para su protección.

También, los organismos electorales tendrán que analizar el material electoral, ya que además del tradicional se tendrán que incluir caretas cubrebocas, sanitizar los centros de votación.

Insistió en que hay un cambio que no se esperaba, la democracia no se puede detener, y los siguientes procesos electoral en México, serán distintos.

La democracia no puede estar en cuarentena

El representante de la OEA, Francisco Guerrero, dijo que los países tienen que legislar en materia electoral, y no hacerlo sobre las rodillas, debe garantizarse la confianza, que los recintos electorales, sean seguros.

Dijo que la pandemia generará una crisis y lo que se había logrado en combate a la pobreza, se va a esfumar, en algunos países hay , toque de queda, peo las decisiones no pueden ser eternas, se tiene que regresar a procesos elkectorales y salvaguardar la vida humana, todo esto regular, se ha podido adaptar

“Si entramos democráticos tenemos que salir democráticos, con nuevos mecanismos, y hay quienes reprogramaron elecciones estonen México, Perú, y este año había 86 países con procesos electorales, entre ellos Bolivia, Estados Unidos, referéndum Chile y Rusi Aclaró que no hay recetas mágicas, debe haber una flexibilidad, pero la democracia no puede ser otra víctima de la pandemia, y no puede estar en cuarentena.