El ex operador morenovallista, Eukid 'N.', preso en Cereso de San Miguel, habría amenazado de muerte, intimidado, presionado y espiado a dos abogados y sus familias, como parte de una revancha personal, de acuerdo con audios en poder de Parabólica.MX presentados esta tarde.

‘Este pendejo se está equivocando terriblemente, dile que, si conoce el valle de las calacas, sino se lo presento. Les voy a mandar mis mensajeros, conmigo no se juega eh. ¿En dónde estás? Quieres que te mande tu ubicación ahorita, yo no me preocupo, se me atraviesa y les voy a romper la madre, si los putazos van a venir les voy a dar una semana de putazos, tengo un periódico que tira cinco mil diarios y tiene 600 mil visitas, cuando veas tu jeta y la de tu amigo en la primera plana ocho columnas ¡despacho misógino!’.

El propio ex diputado federal por el Partido Acción Nacional, se reconoce como alguien cercano al grupo del fallecido Rafael Moreno Valle: ‘Yo fui el operador de ‘Ya sabes quién’, presidenciable, hoy me tienen enfrente, y tu socio me tiene de frente, ¿les quedó claro?’.

Al mismo tiempo, en los audios en poder de este medio de comunicación, Castañón Herrera hace alarde del espionaje telefónico del cual hubo denuncias a lo largo del sexenio morenovallista y que han sido reproducidas incluso por la prensa internacional: ‘Te tengo intervenido, no me engañes, los tengo intervenidos, ¿algo más? Por su salud le dan la casa a Sagrario gratis, los voy a chingar a ti y a él por el puro gusto’

El aún panista amenazó de muerte a las dos víctimas además de sus hijos: ‘¿Qué me esté tranquilo? No pendejos, ustedes no estén tranquilos, tú y el otro gato, sus hijos también ¡eh!, ya déjense de pendejadas, los tengo intervenidos me voy a dedicar el resto de mi vida a romperles la madre y dile que vamos por el puro pinche gusto’.

Añadió a la amenaza, el uso de escoltas con armas de grueso calibre: ‘Los estoy vigilando, con mis escoltas traen R15 y R47, entonces si la enfrentan, van a pesar unos kilos más de todo el plomo que les van a meter’.

El ahora preso en el penal de San Miguel, presumió en el audio una supuesta relación cercana con el propio Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal: ‘¿Quién crees que es amigo mío? El Fiscal, entonces, ¿dónde crees que la va a pasar, en San Miguel, ¿quién crees que controla el patio de San Miguel? Yo, ¿conoces el patio de San Miguel? Te va a gustar’.

‘Hoy estoy débil, eso piensan, yo no tengo un pelo de pendejo, y tú y tu socio para mí son unos putos bichos, aparte te voy a decir una cosa, me acusaron de enriquecimiento ilícito, que estoy en la UIF (Unidad de Inteligencia financiera) y en la Fiscalía General, me vale una chingada. Entiendan con quien puta madre se están metiendo’, expuso sobre las indagatorias en su contra expresadas por autoridades federales.

Presume Eukid ‘N.’ métodos de hostigamiento mediante espionaje telefónico, como los denunciados por la prensa internacional durante el morenovallismo 🔴📡 pic.twitter.com/xpFSGI1uLM — Parabólica en red (@ParabolicaRed) June 8, 2020

Esta mañana, la columna Parabólica reveló que además de la acusación por extorsión, Eukid “N” se presentó a la audiencia donde más tarde se le vinculó a proceso por presuntas operaciones con recursos ilícitos, delito mejor conocido como "lavado de dinero".