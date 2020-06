Inquilino de San Miguel ahora es acusado de lavado

Originalmente Eukid “N” fue acusado del probable delito de extorsión, ahora de manera formal de lavado de dinero, cuya pena podría ser de hasta 15 años.

Según información a la que pudo tener acceso el autor de la Parabólica, la vinculación aún no ha sido determinada por el juez de control que conoce de esta nueva imputación pues la audiencia continuará este mismo lunes, si es que no hay cambio de agenda.

La que corre será una semana decisiva para el futuro de la que hasta ahora es la gran pieza de caza de la Fiscalía General del Estado, Eukid N., el más poderoso integrante del grupo político que detentó el poder en Puebla desde 2010, después de Rafael Moreno Valle Rosas, el ex gobernador emanado del Partido Acción Nacional.

Sin embargo, no es el principal problema que enfrentará el propietario de la firma que cuenta aún con un número notable de clientes, según han confiado.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.