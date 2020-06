El Congreso del Estado recibió el oficio CGLMC/37/2020 del Carlos Alberto Morales Álvarez, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano, por el que informa la determinación de separar al diputado Héctor Eduardo Alonso Granados, de ese Grupo Legislativo, luego de las agresiones en contra de las diputadas en la sesión anterior.

Durante la sesión ordinaria, Héctor Alonso señaló: “Me exalté y me disculpo, me excedí pero me protege la constitución, ningún diputado puede ser reconvenido cuando se manifiesta en tribuna, en el Senado de la República una senadora llamó hijos de la … y nadie dijo nada".

Agradeció a Movimiento Ciudadano que lo hayan aceptado durante seis meses, sin embargo, ahora buscará otra fuerza política.

“No me den por muerto voy a buscar alguna fuerza política para apoyar, yo sé que amigos en política son muy pocos, no hay amistad, hay intereses”.

Nora Merino, quien fue la diputada agredida la semana pasada, advirtió que no acepta la disculpa, y le señaló “nos veremos en los tribunales”.

Piden proteger a los periodistas

Durante la sesión, los legisladores se refirieron a la libertad de expresión y las diferentes fracciones legislativas presentaron posicionamientos para la defensa de los derechos de los periodistas.

La diputada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Tonantzin Fernández Díaz, propuso endurecer el castigo y duplicar la pena de cárcel, así como la sanción económica para quien agreda a un periodista en Puebla.

La legisladora señaló que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el año 2000 hasta el 31 de enero de 2016, ocurrieron 109 homicidios de periodistas; 20 periodistas han desaparecido desde el año 2005.

Planteó una reforma al artículo 309 del Código Penal para incluir en el apartado de lesiones que dependiendo de la gravedad se duplicará la sanción aplicable al infractor para inhibir conductas agresivas que atenten contra la libertad de expresión de los periodistas.

"Cuando el agraviado sea hombre o mujer que se dediquen a la labor de periodismo en todos sus rubros, las sanciones que corresponda imponer conforme a los artículos precedentes, se duplicarán".

Hay que señalar que de acuerdo con el Código Penal de Puebla la pena de cárcel va de los 15 días hasta los 10 años y sanción económica de cinco a 500 días de salario dependiendo la gravedad de la lesión por lo que el castigo podría llegar a los 20 años.

En tanto la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia dijo que han sido décadas y décadas de combatir el totalitarismo que pensamos que había terminado y que hoy quieren revivir quienes buscan llevarnos al pasado.

“No hay mucho que celebrar, pero si hay mucho, muchísimo por defender.Han pasado ya los años en que hubo pleno respeto al ejercicio de la libertad de expresión.”

“Todos hemos sido testigos de los intentos de censura del Gobierno actual de Morena hacia los medios de comunicación. Desde el Gobierno Federal han presionado para despedir a varios, no uno, a varios comunicadores con una larga trayectoria por haber cometido el pecado de exponer actos de corrupción, de enriquecimiento inexplicable, de abusos o por dejar en evidencia lo equivocado de varias de las decisiones que ha tomado el Presidente López Obrador. La persecución contra los comunicadores no alineados al Gobierno es evidente y burda. Los intentos de censura han sido flagrantes. La vocación antidemocrática de este Gobierno es indiscutible. Llegaron a hacer todo aquello que acusaron durante 18 años. Son exactamente aquello que decían combatir.”

“A los medios de comunicación les decimos: Estamos con Ustedes. Los ataques a los medios de comunicación nos afectan a todos y no vamos a permitirlos. La censura es un agravio general que atenta contra todos los ciudadanos de este país. En esta ocasión no hay mucho que celebrar, pero si mucho que defender. Nuestra solidaridad con los comunicadores y nuestro respaldo expreso y permanente a los medios de comunicación.