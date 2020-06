El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció que no hay condiciones para el regreso de las industrias automotriz y de la construcción, por ello emitió un nuevo decreto en el que se señala los altos niveles de la pandemia del Covid-19.

La postura asumida por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, tendrá un costo político; sin embargo, advirtió que es más importante proteger la salud y la vida de las y los ciudadanos, pues si bien la economía es importante también el sector empresarial debe tener en cuenta las consecuencias que provocará reanudar sus actividades.

“No se estableció una fecha, decretamos que no había condiciones para el regreso de las industrias automotriz y de la construcción, no establecimos ninguna sanción y no establecimos ninguna fecha (…)dijimos dos semanas, pero a ver siempre hablamos de que cuando llegaran esas dos semanas veríamos cómo estábamos en los niveles de contagio y hoy estamos en el peor nivel de contagio en el estado y en el país. Hoy no hay condiciones”, dijo.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal reconoció que es difícil que se impida la reanudación económica, incluso la emisión de este nuevo decreto puede traer consecuencias legales, tomando en cuenta que los empresarios están preparando el regreso para el siguiente lunes; sin embargo, reiteró que “hoy no hay condiciones”.

“Vamos a decretar que hoy no hay condiciones y de ahí se desprenden muchas consecuencias legales, he dicho que va a ser muy difícil impedir ya todos los preparativos que han hecho industrias para salir el lunes, otras ya salieron desde el 1 de junio, lo sabemos y hemos estado vigilantes, pero han hecho preparativos, el Gobierno tiene que fijar una posición”, dijo.

Puebla sin cines, teatros y eventos masivos

En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón Vivaldo, explicó que las actividades esenciales siguen su curso, como las tiendas de suministro básicos, pero tomando en cuenta las recomendaciones sanitarias para cortar cadenas de contagio.

Por otra parte, el resto de las actividades se deben abrir de forma gradual y con aforo reducido, en este momento está prohibida la apertura de cines, teatros, museos, centros religiosos, tiendas departamentales, centros deportivos, centros nocturnos y baños públicos.

Además, comentó que en el caso de los restaurantes abrirán siempre y cuando esta apertura sea con las medidas sanitarias de sana distancia y con poca gente, señalo que “hay una línea de apoyo a todas las empresas, micro, medianas y grandes empresas se dará todo el acompañamiento y paso por paso qué es lo que tienen que hacer en el momento de la apertura”, dijo.

Burócratas siguen en confinamiento

Salvo trabajadores de la salud y de seguridad, así como personas de la tercera edad, discapacitadas y mujeres embarazadas, el resto de los burócratas siguen en confinamiento, dijo el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, pues con ello se busca no ponerlos en riesgo.

"Los trabajadores al servicio del estado de Puebla mantienen su condición si tienen mayores de 70 años, si están embarazadas, comorbilidades, están en su casa, tenemos secretarías que están trabajando a un tercio de su nivel, todas las secretarías, incluyendo dos secretarías que dije que no estarían en ese escenario que son Salud y Seguridad Publica, tienen escenarios de personas en su domicilio, no puede ser de otra manera”, dijo.

Pide respaldo de los Ayuntamientos

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, calificó como positiva la medida que se asume en la Ciudad de México en donde casa por casa personal de la salud brinda atención y asesoría a las familias respecto al virus, a través del programa denominado “Detección, Protección y Resguardo de Casos Covid-19”, para lo que se contempla la realización de pruebas; por ello no descartó que esta medida se asuma en el estado.

Sin embargo, el mandatario local pidió la solidaridad de los Ayuntamientos, pues son la primera autoridad respondiente a las necesidades de las y los ciudadanos, dijo que los Ayuntamientos tienen regidores de salud y áreas que pueden brindar el apoyo a las familias en este confinamiento.