El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció el término del programa temporal “Hoy no Circula”, el que fue puesto en marcha el pasado 11 de mayo con el objetivo de bajar la curva de contagios del Covid-19.

Barbosa Huerta refirió que este lunes emitirá un documento que derogue el decreto del “Hoy no Circula”, esto luego de que a partir de este 15 de junio la gente se volcó a las calles y a la actividad comercial.

Defendió que este programa mantuvo en niveles bajos los contagios del Covid-19, además influyó en la disminución de contaminantes, como un elemento adicional, tema que también debe analizarse.

“El Hoy no Circula sirvió para disminuir la movilidad de ciudades que no podían disminuirla, hablo de la movilidad, que tenían que mantener un confinamiento y una sana distancia, para eso sirvió. Hoy que están reactivados muchos segmentos de la sociedad en materia económica, hoy mantener el Hoy no Circula significa hacer que vayan en transporte colectivo y generar contagios”, dijo el mandatario local.

Puebla esta en promedio con poco más de 200 contagios diarios a esta enfermedad, por lo que el mandatario local llamo a las familias poblanas a la conciencia social, con el objetivo de evitar que las personas estén en riesgo, esto significa que a pesar de la movilidad mantengan sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos y gel antibacterial.