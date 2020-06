La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado (IEE), determinó procedente la tutela preventiva con el objeto de exhortar al diputado Héctor Eduardo Alonso Granados, para que se abstenga de realizar manifestaciones que violenten políticamente a la diputada Nora Yessica Merino Escamilla o a cualquier otra diputada integrante del Congreso del Estado de Puebla.

Mediante el cuadernillo de medidas cautelares SE/PES/NYME/0002/2020 emitido por el Órgano Auxiliar del Instituto Electoral del Estado, se anunció la medida ante la denuncia que fue presentada.

La Comisión argumenta que, con el fin de salvaguardar los derechos humanos y en cumplimiento a las diversas leyes generales en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, así como dar protección integral a la ciudadana Nora Yessica Merino Escamilla, Diputada Local del H. Congreso del Estado de Puebla, por la posible vulneración de sus derechos político-electorales, garantizados por los artículos 35, fracción II; 36, fracción IV, y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Electoral del Estado, determinó procedente la tutela preventiva.

Así mismo se apercibió al diputado, sobre que, si incurre nuevamente en una conducta similar, se procederá inmediatamente a ordenar su separación del cargo, como medida provisional, que estará vigente hasta que se resuelva el fondo de la denuncia formulada y la autoridad competente resuelva lo que jurídicamente proceda.

La agresión

El pasado 4 de junio, durante la sesión en línea Héctor Alonso Granados gritó “cállate tú” y “ya estuvo bueno que estas niñitas se estén metiendo” a la diputada Nora Merino Escamilla, quien a su vez pidió que se envíe a la Conavim, Instituto Electoral del Estado (IEE) y al órgano interno de control del Congreso del Estado, el video y la versión estenográfica del momento en que su compañero le faltó el respeto.

Durante la sesión ordinaria virtual se discutía el punto de acuerdo dirigido a la Secretaría de Salud Estatal, para que otorgue un pago adicional al personal médico que atiende a personas con Covid-19 debido al riesgo laboral.

Luego que el punto fue aprobado, Héctor Alonso pidió la palabra para manifestar su inconformidad porque el exhorto que presentó el 4 de marzo para pedir cubrebocas y equipo especializado al personal de la salud aún no es aprobado por la Comisión de Salud.

Segundos después fue interrumpido por Nora Merino quien pidió una moción de procedimiento, sin embargo Alonso le contestó “cállate tú”, “no me interrumpa diputada estoy en uso de la palabra, ya estuvo bueno que estas niñitas se estén metiendo”.

Ante las expresiones del diputado, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Mónica Rodríguez Della Vecchia pidió que se condujera con respeto, le recordó que no hay diálogo entre los legisladores, pero que tomaría nota de su inconformidad porque su exhorto todavía no es aprobado por la Comisión de Salud, que preside la morenista Cristina Tello.

La disculpa

En la pasada sesión del pleno, el Congreso del Estado recibió el oficio CGLMC/37/2020 del diputado Carlos Alberto Morales Álvarez, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano por el que informó la determinación de separar al Diputado Héctor Eduardo Alonso Granados, de ese Grupo Legislativo luego de las agresiones en contra de las diputadas en la sesión anterior.

Durante la sesión ordinaria, Héctor Alonso, señaló: “Me exalte y me disculpo me excedí pero me protege la constitución, ningún diputado puede ser reconvenido cuando se manifiesta en tribuna, en el Senado de la República una senadora llamó hijos de la … y nadie dijo nada".

Agradeció a Movimiento Ciudadano que lo hayan aceptado durante seis meses, sin embargo, ahora buscará otras fuerzas política.

“No me den por muerto voy a buscar alguna fuerza política para apoyar, yo sé que amigos en política son muy pocos, no hay amistad, hay intereses”.

Nora Merino, quien fue la diputada agredida la semana pasada, advirtió que no aceptaba la disculpa, y le señaló “nos veremos en los tribunales”