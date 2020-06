Dicen que no hay mal que no dure 100 años y este jueves 25 de junio de 2020, el equipo del Liverpool FC rompió una racha de 30 años sin ganar la liga de Inglaterra y se proclamó campeón de su primera Premier League.

El conjunto de Anfield logró plasmar una temporada arrolladora en Premier League al sumar 86 puntos en 32 juegos, mientras que su perseguidor, el Manchester City estaba obligado a vencer al Chelsea para mantener una ligera esperanza en el torneo de liga.

El cuadro de Pep Guardiola intentó sacar puntos de Stamford Bridge pero el equipo Blue hizo de la suyas y con goles de Pulisc y William dejaron sin posibilidades a los Sky Blues.

Con este resultado, el Manchester City se queda con 63 puntos y al perder ante Chelsea, ni ganando el resto de sus juegos ya no alcanza al Liverpool que sumó ayer 86 unidades tras golear 4-0 al Crystal Palace.

El Liverpool acabó con una malaria de 30 años sin ganar el título de liga después del parón de la liga por el coronavirus en marzo y vivir varios episodios oscuros en el deseo de ganar el campeonato más deseado por los aficionados.

Desde 1990, siete equipos habían ganado la Premier League, entre ellos Leed United, Blackburn Rovers y el Leicester City, equipos de menor poder económico pero con grandes campañas se había afianzado un título que hasta este jueves el Liverpool deseaba.

El Liverpool es el actual campeón de la UEFA Champions League, campeón de la Súper Copa de Europa, Mundial de Clubes y ahora monarca de Inglaterra.

