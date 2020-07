Durante su conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a sus adversarios y críticos a no meterse con su familia, esto, por lo ocurrido en la semana con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su polémico tuit sobre los niños con cáncer.

“Es conmigo, no con ellos. Mi esposa no va a ser candidata a nada y ella no es primera dama”.

El titular del Ejecutivo federal explicó que su esposa no tiene alguna línea o censura para exponer lo que ella considere correcto. En ese sentido, pidió que los señalamientos y críticas sean hacia él al tratarse de quien está "transformando a México".

“Lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad, porque la han emprendido contra ella, desde luego contra mi hijo. Entonces es conmigo, yo soy el que estoy conduciendo el proceso de transformación”.

Finalmente, López Obrador recalcó que el sentimiento de hartazgo es por millones de mexicanos, quienes fueron "desplazados" por las minorías.

"No estoy solo, somos millones de mujeres, de hombres que estaban hartos de que una minoría se sintiera dueña del país, que México fuese de unos cuantos, que se humillara al pueblo, que se le ofendiera, que se robara el dinero al pueblo”.

La polémica en redes sociales

Hace unos días, Beatriz Gutiérrez Müller fue tendencia en las redes sociales luego de que le respondiera a un usuario de Twitter sobre cuando visitará a los niños con cáncer, a lo que ella respondió que no era doctor.

Horas después de su respuesta y ante la ola de críticas, la esposa de AMLO se disculpó y aseguró que en la actualidad hay mucha gente que "hace inquisición".