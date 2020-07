"Este viernes 3 de julio, el cuadro de Lobos BUAP inició su aventura oficialmente dentro de la Liga de Balompié Mexicano (LMB) en la que tuvo una rueda de prensa dentro de las instalaciones del Estadio Universitario BUAP para presentar formalmente a Rodrigo "Pone" Ruiz, como entrenador del equipo licántropo.

El evento, realizado bajo las medidas sanitarias pertinentes, contó con la presencia de Guillermo Aguilar, propietario del conjunto universitario; Héctor Padilla, presidente del equipo; Jaime Navarro, director deportivo de Lobos BUAP; además de los representantes de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano y la Liga de Balompié Mexicano, Rafael Fonseca, Víctor Montiel y Carlos Salcido.

En su mensaje, el propietario del conjunto universitario se dijo motivado por arrancar este proyecto en el fútbol profesional y afirmó estar comprometido con Lobos BUAP.

En ese sentido, recordó la forma en la que el equipo universitario fue perdiendo fuerza en todos los sentidos antes de ser vendido a FC Juárez en mayo del año pasado.

“En el 2019 no se respetó la historia del equipo de fútbol profesional de Primera División Lobos BUAP, no se respetó a la afición, no se respetó a los estudiantes de la BUAP, pero hoy 3 de Julio de 2020, yo Guillermo Aguilar, haré que se respete nuevamente al equipo de los Lobos BUAP, a su historia, a su afición y a los estudiantes, señores aquí tienen nuevamente a su equipo de Lobos BUAP en su cancha, en su estadio, en su ciudad”.

Por su parte, Héctor Padilla, presidente del equipo universitario, reveló que que el principal objetivo es que la afición se dé cita en cada encuentro del cuadro lobezno.

"Nos interesa que la afición vibre de nuevo con su equipo, que cada 15 días el aficionado cuando este aquí en el estadio salga contento, orgulloso de ser parte de la familia de Lobos BUAP. El compromiso será que Lobos desde el primer momento salga a la cancha a defender con gallardía lo que significa portar el uniforme de Lobos BUAP”.

En su intervención, el director deportivo, Jaime Navarro destacó que Lobos BUAP tendrá la características de ser un equipo competitivo al tener objetivos muy claros.

Por su lado, el ex futbolista y presidente de la LBM Carlos Salcido, se dijo contento por la llegada de Lobos BUAP la nueva liga.

El ex jugador de Chivas, recordó las veces que enfrentó a los licántropos en la Liga MX y la historia que tuvo antes de su venta.

“Para nosotros como Liga de Balompié Mexicano es muy importante contar con un equipo como lo es Lobos BUAP, cuando fui futbolista profesional tuve la oportunidad de jugar un par de veces aquí y se perfectamente lo que se siente jugar en esta cancha; les deseo muchísimo éxito y esperemos todo salga muy bien para Lobos BUAP”.

Tras concluir la presentación, el cuadro de Lobos BUAP le cedió la palabra al "Pony" Ruiz para emitir sus primeras declaraciones como timonel de Lobos BUAP.

“Me he encontrado con grupo de trabajo grande y que obviamente eso para uno como entrenador o jugador son situaciones muy importantes. Este equipo tiene todo para ser protagonista, desde un inicio ya nos estamos mentalizando y ya será para el correr de los días y de los partidos que el equipo va a demostrar que tiene esa responsabilidad y esa unión siempre”.