“Como gobierno municipal y cuidando a las familias tecalenses, no podemos bajar la guardia ante la contingencia sanitaria por el Covid-19; tras el incremento de personas contagiadas y decesos dados a conocer por el Gobierno del Estado tenemos que sumar esfuerzos y atender las medidas sanitarias, solo juntos podremos salir pronto de esta pandemia”, enfatizó el alcalde de Tecali de Herrera, Erasto Amador Báez tras dar a conocer que continúan con la desinfección de mobiliario urbano y espacios públicos.

De acuerdo con el alcalde, Amador Báez el ayuntamiento a su cargo continúa ejecutando diversas acciones ante la actual emergencia sanitaria por el Coronavirus o Covid-19, a fin de cuidar de la salud de todos los habitantes; para ello, siguen con la desinfección de mobiliario urbano y espacios públicos en la cabecera municipal y en las localidades de Tecali de Herrera; además, de la instalación de módulos para el lavado de manos, la entrega de paquetes desinfectantes, el lavado de los pozos de agua potable, la supervisión en comercios para que atiendan las medidas sanitarias.

“Estas acciones serán permanentes para hacer frente al Covid-19, no podemos bajar la guardia; por ello, exhorto a cada uno de los ciudadanos a evitar salir de casa si no es necesario, evitar exponer a nuestros niños, adultos mayores y mujeres embarazadas (solo en caso de que requieran consultas médicas), es importante que usemos el cubrebocas, el gel antibacterial, caretas o mascarillas, mantener la sana distancia. Aún no salimos de esta pandemia y tenemos que cuidarnos entre todos”, llamó.

Finalmente, Amador Báez aseguró que los servicios que se brindan en las diversas áreas del Ayuntamiento, así como las obras de infraestructura básica e imagen urbana continúan, esto acatando cada una de las recomendaciones de prevención y seguridad emitidas por la Secretaria de Salud.