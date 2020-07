Luego de recibir la visita de Protección Civil Estatal, dos patrullas estatales, la dirección de protección contra riesgos sanitarios (Depris) y personas vestidas de civil en el restaurante La Noria, la presidenta de Canirac Olga Méndez Juárez advirtió que se trató de acción intimidatoria derivada por levantar la voz del sector ante la administración estatal por mantener los negocios cerrados por más de tres meses.

Reveló que los oficiales ingresaron con armas largas al restaurante sin ninguna orden legal.

Pero aclaró que el representante del personal de Protección Civil del estado, le indicó que el operativo ocurrió por una denuncia por supuestamente ofrecer alimentos en mesas al interior del negocio.

"Me hicieron sentir como delincuente porque el personal de Protección Civil estatal y los policías que acompañaron la comisión entraron a mi restaurante con armas largas".

Lamentó que las autoridades como las del Deri, le indicarán que si no le apuntaron directamente o amenazaron, los servidores públicos no excedieron sus atribuciones y están dentro de las acciones que la ley les permite.

Me sentí delincuente, pero dice el Deri que si no me apuntaron o amenazaron es parte de su actuar 🤔. @MBarbosaMX @Gob_Puebla @SSPGobPue @CCSJPuebla @PC_Estatal https://t.co/hyavIlkxqP pic.twitter.com/ew9k1bjxKz