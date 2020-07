La diputada del Partido Encuentro Social (PES) por Puebla, Nay Salvatori, fue objeto de comentarios divididos a través de las redes sociales luego de que propuso castigar con prisión a quienes modifiquen o falsifiquen documentos, videos o fotografías con fines de dolo.

La legisladora dio a conocer a través de las redes sociales que lanzó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal, tras ser "víctima" de un material modificado en TikTok en el que pareciera que ella detonaba armas de fuego dentro de la Cámara de Diputados.

Aquí está, como ya sé que se va a hacer viral y me van a insultar y blah! mejor yo les ahorro la chamba, no fue en horario laboral y el audio no se escuchó, me van a castigar x hacer mímica? Mucho antes de empezar sesión?

Doble moral la de ustedes. pic.twitter.com/AN6Ixr7Prk