Este viernes, la UEFA celebró en Nyon, Suiza un sorteo sin precedentes, pues desde el parón de la pandemia por coronavirus ha generado modificaciones importantes para la temporada 2019-2020 de la UEFA Champions League.

Ante la urgencia de acabar con el campeonato, la UEFA optó por hacer el formato a partido único que se disputará en Lisboa del 12-al 23 agosto.

En ese sentido, el sorteo se llevó a cabo con la particularidad de no tener a los ocho equipos invitados, pues algunas llaves quedaron inconclusas con el juego de ida a causa de la pandemia de coronavirus.

