Tras la circulación en redes sociales de un video añejo donde la diputada Nayeli Salvatori insulta y denigra a una radioescucha, la Comisión de Igualdad de Género de San Lázaro fijó un posicionamiento en donde calificó como “violentas y agresivas” las declaraciones de la legisladora federal por Cholula, Puebla.

En la Comisión de Igualdad de Género (CIG) “discutimos, analizamos y tomamos decisiones desde esta diversidad y espíritu democrático, con un compromiso irreductible hacia la búsqueda de igualdad entre mujeres y hombres, lo cual implica luchar contra violencias, asimetrías y discriminaciones”.

A través de su cuenta de Twitter, Wendy Briceño Zuloaga (@wzuloag), Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, compartió el resolutivo de la Junta Directiva de la Comisión en el que destaca que Salvatori Bojalil se ha manifestado “de forma violenta y agresiva hacia otras mujeres; las cuales nos desconciertan, indignan y rechazamos”.

El documento agrega: “Por nuestra parte ratificamos que siempre estaremos en contra de todas las expresiones y acciones que violenten a las mujeres y niñas mexicanas y a favor de la progresividad de los derechos que se han conquistado tras años de lucha y cuesta arriba por muchas mexicanas que nos han antecedido”.

Así mismo se informa que el caso de “Nay” será analizado y discutido por el Comité de Ética de la Cámara de Diputados, mismo que tomará “las determinaciones correspondientes”.

Pese a esta postura, el documento remata con una posible exoneración a la representante popular: “Cabe destacar que el análisis de las expresiones de la Diputada Nayeli Salvatori Bojalil deberá circunscribirse al tiempo en que se ha detentado como Diputada Federal. Y que las mismas no son avaladas ni tampoco responsabilidad de la CIG”.

La Junta Directiva reiteró su confianza: “en los mecanismos de regulación ética al interior de la Cámara de Diputados en un tema que es sumamente serio y con el cual nos sentimos comprometidas como Comisión de Igualdad de Género y como Legislatura de la Paridad”.

El video de la polémica

Aunque existen muchos videos, audios y tuits sobre la forma en como Nayeli Salvatori se expresa tanto en sus programas de radio como en sus redes sociales, el video de la polémica es uno de los años en que la integrante de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados realizaba un programa por internet en lo que llamaba “su propia estación”.

En el video interpela a una radioescucha, a quien con groserías, le pide respetarse: “A ver, mira pen… a mí tú no me vas a cuestionar pin...escuincla babosa y ojalá se te quite lo pu…”.

Ante los señalamientos, la diputada federal lamentó que se utilicé un audiovisual antiguo como “herramienta para golpetear” y en un video lanzado este viernes consideró incongruente que “juzgar a una persona por un trabajo que tuvo hace muchos años” y agregó que como locutora su objetivo era “divertir”.

En esta misma semana la legisladora federal emanada del Partido Encuentro Social (PES), sostuvo una discusión con la actriz Laisha Wilkins por la “Ley Antimemes” que presentó.