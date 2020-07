La unión para fortalecer la economía, acciones de seguridad y programas en contra de la delincuencia organizada son cimientos del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec), además consolidará a América del Norte ante el crecimiento de China que busca ser el país más importante del globo, pero el acuerdo no solucionará automáticamente los problemas que enfrentan los tres países.

En la amplitud del panorama en el desarrollo de proyectos y acciones conjuntas en beneficio de las naciones, coincidieron el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau; el rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP ) Luis Ernesto Derbez Bautista y titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, además, priorizaron que la emergencia derivada del covid-19 y el T-Mec mandan mensajes de la urgencia de una mayor integración, cooperación y el establecimiento de medidas de verdadera confianza.

Durante el encuentro virtual “El Futuro de América del Norte Post 2020”, Landau, acentuó que el T-Mec sí crea la base para una mayor integración económica para enfrentar problemas generados por el Covid-19, pero advirtió que no será la varita mágica de la prosperidad.

“En marzo, cuando comenzamos la cuarentena por el Covid-19, nosotros desde el 18 de marzo estamos trabajando virtualmente en la embajada; yo pensé que esto de quedarse en casa solo duraría unas semanas, jamás pensé que llevaríamos casi cuatro meses, todavía no estamos de vuelta; estamos abriendo de forma gradual, ha sido para mí y para todos un proceso de ajuste”.

Subrayó que con todo y la vacuna cuando se tenga, los retos de salud serán de gran relevancia, como los retos económicos y políticos; además con mucha fuerza las vidas cambiarán y los protocolos sanitarios se mantendrán e desarrolló.

“El T-Mec pone una base para fortalecer nuestros vínculos económicos; también, es importante destacar que el tratado, por sí mismo no va a generar más inversiones y crecimiento económico".

Precisó que los tres países tendrán que seguir con políticas públicas que faciliten el crecimiento dentro del marco creado por el T-Mec; el tratado no es una varita mágica que traerá a todos prosperidad, pero, sin el nuevo tratado hubiera sido más complicado el panorama que se avecina.

Refrendó que el tratado es importante por dar certidumbre al apalancamiento y desarrollo de inversiones en los tres países, crea la base para una mayor integración económica y da certeza para los inversionistas mientras no se les cambien las reglas del juego.

“El T-Mec es un compromiso de Estados Unidos, México y Canadá de que estamos en un mismo equipo, es muy importante porque nuestros futuros económicos están muy entrelazados; es algo mucho más grande. El T-Mec da certidumbre a las inversiones en esta región, crea la base para una mayor integración económica y colaboración, eso es lo que buscan los inversionistas, que no se les cambiarán las reglas del juego, me parece algo que mucha gente no esperaba que llegáramos a este punto con el presidente Trump y el presidente López Obrador".

En ese marco, Derbez Bautista, acentuó que en la nueva geopolítica que se desarrolla en el globo, dejó de existir el concepto de una nación poderosa, a menos que se tenga el tamaño de China en su población y en su importancia económica.

“El T-Mec es un pequeño paso de lo que estamos planteando; el T-Mec es algo sencillo que nos dice: tenemos que buscar la forma de integrarnos más si queremos ser naciones exitosa; tenemos que entender que lo único que permitiría a México, Estados Unidos y Canadá competir, es la construcción de la región de América del Norte que tenga políticas comunes que no hemos logrado sacar adelante”.

Aplaudió que el destino alcanzó a los tres países que ahora están obligados a recapacitar como un conjunto de naciones, pero ya no individualmente para detonar la economía sin atropellar derechos y siguiendo los principios democráticos, a diferencia de lo que sucede en China con un régimen totalitario.

Nieto Castillo reiteró la importancia de que México, Estados Unidos y Canadá refuercen la coordinación para dar cara a grupos delincuenciales que estén operando en algún país, pero que a través de medios digitales pueden generar daños en las tres naciones y en otras naciones del globo.

“Es importante que no haya financiamiento a organizaciones terroristas a partir de organizaciones sin fines de lucro; yo creo que este es un tema fundamental y se tiene que evitar que organizaciones delictivas como las del narcotráfico reciban donaciones y laven dinero, incluyendo los temas relacionados con la pandemia sanitaria".