Locatarios del mercado Xonaca y vecinos de la zona expresaron su inconformidad después de que puestos ambulantes comenzaron a instalarse alrededor del centro de abastecimiento, considerando que esto representa, un riesgo y foco de contagio de Coronavirus.

"Si el ayuntamiento no mete manos en el asunto, los ambulantes seguirán aumentando y tanto vecinos como comerciantes no estamos de acuerdo con ello. No negamos que hay necesidad pero que ocupen un lugar dentro del mercado y paguen impuestos como sus locatarios"; señaló uno de los vecinos que por seguridad omitió su nombre para evitar represalias.

Un vecino más mencionó que no es aceptable que se instalen de la noche a la mañana y pidió a las autoridades municipales tomar cartas en el asunto, ya que se trata de evitar focos de contagio ante la pandemia que se está viviendo, así como también resguardar la seguridad que caracteriza a la zona.

Por otra parte, locatarios revelaron a Intolerancia Diario que al cuestionar a los informales y pedirles que desalojaran las calles, los ambulantes dijeron que tienen permiso por parte de Ayuntamiento no sólo para ocupar el espacio donde se encuentran ahora sino para poder instalarse a lo largo de la calle aledaña al mercado.

Por ello los comerciantes establecidos reiteraron el llamado para que el área de Normatividad municipal actúe ante la informalidad que comienza a presentarse en la zona, ya que mientras ellos cumplen con los impuestos requeridos, los informales comienzan a invadir espacios del propio mercado, agrediendo a los locatarios si éstos tratan de desalojarlos del lugar.

Como parte de las medidas sanitarias y para que los mercados pudieran mantener sus puertas abiertas durante esta contingencia, se establecieron medidas como la desinfección, sanitización, uso de cubrebocas, dotación de gel antibacterial y otras.

Son costos que los locatarios han pagado con recursos propios para evitar multas o cierres, en tanto que los ambulantes no deben realizar esos gastos porque no están regulados.