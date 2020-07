“Cinco micro-gotitas expulsadas por una persona que tose o estornuda serán suficientes para infectar a un individuo de COVID-19”, comentó en entrevista el Dr. José Luis Sánchez Salas, profesor-investigador del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), al entrevistarlo sobre uno de los temas actuales: el COVID-19.

Con respecto a lo anterior, el académico UDLAP reveló que las personas cuando tosen o estornudan generan alrededor de 30 mil gotitas donde cada una tiene en promedio un tamaño de 5 micrómetros (0.005 milímetros) y que pueden dispersar este aerosol a una distancia de 1.5 a 2 metros (por eso la sana distancia).

Los virus COVID-19 tienen un tamaño que va de 150 a 160 nanómetros (0.15-0.16 micrómetros = 0.00015-0.00016 milímetros). Por lo que una micro-gotita de 5 micrómetros (micras) puede contener al menos 30 partículas virales.

“Se sabe que unos cientos de virus son suficientes para que una persona se infecte, por lo que al menos 5 micro-gotitas serán suficientes para infectar a una persona. Se ha visto que las personas fumadoras e hipertensas expresan más los receptores ACE-2, por lo que se cree que son más susceptibles a contagiarse con este virus”, comentó Sánchez.

Asimismo, el profesor investigador de la UDLAP destacó que este virus se transmite por vía aérea, por lo que se puede captar cuando respiramos o lo llevamos a nuestras mucosas con la mano cuando tocamos la nariz, boca u ojos.

También afirmó que una persona infectada con el virus COVID-19 puede detectarse en tres formas: persona enferma con neumonía (inflamación de pulmón), persona con síntomas leves de infección respiratoria (parecido a una gripe común,) o sin síntomas (portador asintomático o portador sano).

Finalmente, el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, el Dr. José Luis Sánchez Salas, explicó que este virus que está afectando a miles de personas en el mundo: “El COVID-19 es un virus que su genoma es de ARN, el cual está encerrado en una cápsula de proteínas denominada Cápside, además tiene una capa externa de fosofolípidos tipo membrana celular que se toma de la célula que infectó. Esto último lo hace un virus envuelto.

"Este virus además posee unas proteínas que tienen azúcares unidos denominadas espinas que sobresalen de la cubierta de la membrana y que le sirve para unirse a los receptores celulares, además, este virus tiene una tasa alta de mutación y ya se han descrito al menos ocho variedades del mismo”, expresó.

El Dr. José Luis Sánchez Salas es doctor y maestro en Ciencias con especialidad en Microbiología por el Instituto Politécnico Nacional, realizando la tesis doctoral en el Departamento de Bioquímica del Health Center at the University of Connecticut, en Estados Unidos.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel 1, de las sociedades científicas: American Chemistry Society, American Society of Microbiology y la American Society of Tropical Medicine and Hygiene.

Durante su vida como investigador se ha involucrado en el estudio de la esporulación y germinación de Bacillus subtilis; estudio de la expresión diferencial de los genes de virulencia de Entamoeba hystolitica; aislamiento y modificación genética de bacterias.

Laboró como Investigador Adjunto en el CINVESTAV-IPN, ha sido evaluador de proyectos del CONACYT, de fondos mixtos estatales para el mismo organismo y de proyectos para el CECYT en el estado de Puebla.

En su trayectoria ha realizado cuatro estancias de investigación en el extranjero, entre otras actividades más.