El estado de Puebla ya ocupa el tercer lugar en contratación de personal para el modelo IMSS-Bienestar, con 282 médicos especialistas.

Así se desprende del informe que dio el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dado en la conferencia de prensa matutina o mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con dicha cifra de contrataciones ya se logró una cobertura del 42 por ciento, afirmó al detallar que la contratación de personal incorporó a 11 mil 906 médicos especialistas en 23 estados.

De este modo, Puebla solo está debajo de la Ciudad de México y el Estado de México, donde se han contratado a 636 y 413 médicos especialistas, respectivamente.

En Puebla, las plazas disponibles son para anestesiología, cirugía general, cirugía maxilofacial, cirugía pediátrica, cirugía plástica y reconstructiva; epidemiología.

Asimismo en neonatología, oftalmología, otorrinolaringología, pediatría médica, psiquiatría, traumatología y ortopedia, urgencias.

Además, se busca a médicos especialistas en ginecología y obstetricia; imagenología, diagnóstica y terapéutica; medina crítica, medicina crítica en obstetricia; medicina física y rehabilitación; medina interna.

Dicha contratación de médicos con alguna especialidad inició el 11 de febrero en los 23 estados en los que opera el modelo IMSS-Bienestar.

Corrupción

Los nueve gobernadores de la oposición que no se han sumado a su plan de federalización del sistema de salud es porque no les gusta que estos servicios sean gratuitos y públicos.

Así lo afirmó el Presidente López Obrador, al señalar que este movimiento lo realizan porque quieren mantener actos de corrupción en este mecanismo de medicinas e insumos.

“Los que no aceptan, son nueve estados y no hay que desconocer sus razones, porque en primer lugar, sostienen que ellos tienen capacidad para garantizar el servicio de salud pública y que no quieran la federalización, que quieren mantener ellos la responsabilidad y las facultades para garantizar el servicio de salud”, expresó el mandatario en su mañanera en Palacio Nacional.

Señaló que los mandatarios estatales con su pensamiento conservador se oponen a que entre en funciones el IMSS-Bienestar.

“No les gusta la gratuidad, no están de acuerdo, sostienen que es populismo, cómo no se les va cobrar, cómo no va haber cuota de recuperación”.

Indicó que contratos permiten el manejo en la distribución de los medicamentos y que ciertas empresas operen las farmacias de los centros de salud.