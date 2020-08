Tras recordar que él como presidente estatal de MORENA, no cobró por desempeñar el cargo, Gabriel Biestro Medinilla, cuestionó a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), que encabeza Genoveva Huerta Villegas, que condiciona el renunciar al 50 por ciento de sus prerrogativas ya que se verían afectados sus privilegios.

En entrevista el también coordinador del grupo legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señaló que es lamentable que se le esté pagando a una presidenta un sueldo casi similar al del Presidente de la República, y sus últimas tareas sean las de atacar al gobernador del estado.

Expuso que la queja interpuesta por el Partido Acción Nacional (PAN) contra el gobernador, Miguel Barbosa, sólo confirma que es una oposición que solo busca “colgarse” de su imagen para seguir sobreviviendo.

Señaló que sus ingresos excesivos en plena pandemia, además de la manera en que están gastando el dinero de los ciudadanos con pago de asesores, y no entrega de apoyos, muestra el verdadero rostro de esa oposición.

Explicó que la propuesta de la diputada Vianey García Romero fue que el 50 por ciento de las prerrogativas se destine para atender la emergencia por la pandemia, pero el PAN como se esperaba lo ha rechazado.

Respecto a la denuncia que se presentó en contra del gobernador Miguel Barbosa ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) no es procedente porque no se realizó el mensaje que el mandatario estatal daría a los poblanos por su primer año de gobierno en Puebla.

Reiteró que cada vez es más evidente “la desesperación” de la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, así como su falta de estrategia para recuperar la confianza de los poblanos ante el desprestigio que tienen por los abusos y excesos que cometieron cuando estuvieron al frente del gobierno.

“En Acción Nacional no construyen, no colaboran y solo es una oposición que se dedica a destruir, polarizar y además que este tipo de acciones demuestran que no hay ninguna estrategia más que la de atacar (…) Ellos mismos se están descarando y es nada más girar alrededor del gobernador y de Morena”

Biestro Medinilla subrayó, que estos ataques sistemáticos en contra de la administración estatal no se traducirá en una rentabilidad electoral para Acción Nacional y solamente quedará en evidencia que solo son una oposición que “destruye y no construye”.

“Es una oposición hipócrita que habla mal de las autoridades, que dice que se hacen mal las cosas, pero al final no hay una propuesta en el tema del COVID, pero tampoco presenta las pruebas, y sólo quieren mantener los beneficios”

Necesario el recorte a partidos

Biestro Medinilla reiteró que los partidos políticos sólo deben recibir del erario, el dinero necesario para su operación, pero no para crear una burocracia de élite donde una persona recibe un salario de 104 mil pesos mensuales, e incluso van en contra de esos principios humanistas que presumen.

Recordó que cuando estuvo en la dirección del partido, quienes cobraban era la secretaria, un auxiliar, el dinero era para el pago de la renta del inmueble donde está la sede estatal, ya que los cargos de dirección en un partido político deben ser por convicción.

“Hay que recordar cómo nos quitaron las prerrogativas cuando vieron que éramos una verdadera oposición, y al final se demostró que la gente no quiere campañas con derroche de recursos, sino la verdadera propuesta. Y ahora se gobierna el estado, el país, y se tiene una mayoría en el Congreso, mientras los partidos tradicionales mantuvieron los mismos vicios”.