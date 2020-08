La Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que el 10% de los niños de primaria y secundaria abandonaron sus estudios durante la emergencia sanitaria por coronavirus.

Al respecto, Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior expuso que se reforzaran los programas para evitar que los jóvenes y niños abandonen las clases en este proceso de nueva normalidad.

El funcionario federal dijo: “Sí, a nivel básica la información que se ha estado manejando es ahí de alrededor, digamos, del 10% en términos de este abandono definitivo o que podría calcularse… de esa misma forma, por eso el tema de la conectividad y el planteamiento básico de una mayor cobertura”.

En lo que respecta a los jóvenes de educación superior, el panorama es similar, con el 8% que abandonaron los estudios en el ciclo escolar que ha concluido.

“El cálculo es de un 8% de abandono (…) una cuestión que es muy importante, es programas que se adelantan al abandono, que empiezan a ver cómo no contesta, cómo no ha asistido, no ha entregado los documentos que debe entregar, etcétera”, explicó.