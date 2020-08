dDe acuerdo con la denuncia expuesta por el ex director de Pemex, Emilio "L" hacia la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 11 de agosto, además del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto y del ex titular de Hacienda, Luis Videgaray, hay cinco personas más en los casos de sobornos de la petrolera Odebrecht, entre ellos Ernesto Cordero y Ricardo Anaya.

Los militantes del Partido Acción Nacional (PAN), estarían señalados por presuntamente participar en la compra de votos en el Congreso de la Unión para aprobar las reformas estructurales de 2013 y 2014 impulsadas por el entonces presidente, Enrique Peña Nieto sobornando a legisladores con 120 millones de pesos.

El fiscal Alejandro Gertz Manero reveló que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) destacó en sus declaraciones a un diputado y cinco senadores que recibieron los sobornos.

De acuerdo con los datos, esto fue ordenado por Peña Nieto y el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray.

De acuerdo con Milenio, los entonces legisladores que habrían recibido sobornos para aprobar dichas reformas fueron:

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya.

Los senadores Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca.

El panista José Luis Lavalle Maury.

Cabe destacar que cuando aún era un trascendido, el pasado 24 de julio, tanto Ricardo Anaya como Ernesto Cordero negaron formar parte de estos actos de corrupción y que hubiesen recibido sobornos por parte del ex funcionario federal para que se aprobarán las reformas integradas en el Pacto por México.

Con información de SDP Noticias y Milenio