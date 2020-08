"No es el video de René Bejarano, ese se difundió a nivel nacional e internacional y este a penas en las redes sociales, las grandes televisoras no tienen exposición, no se habla del tema”, reclamó Andrés Manuel López Obrador por la "falta de difusión" al video que se publicó ayer donde se exhibe a dos exempleados del Senado, relacionados con el PAN, recibiendo bolsas con billetes.

Durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN), el periodista Enrique Núñez comentó que llama mucho la atención que el presidente se queje, cuando "lo que yo vi fue una cobertura muy amplia, la mitad del programa del noticiero de Ciro Gómez Leyva en horario estelar, pues le dio una amplia cobertura".

Pese a su insistencia en difundir el video y su petición a la Fiscalía General de la República (FGR) para difundir los nombres implicados en la denuncia que presentó Emilio Lozoya la semana pasada, así como las pruebas que ofreció; el mandatario federal aseguró que no sabía nada sobre la filtración de la grabación.

"Está enojado porque el que se hizo tendencia por encima de Lozoya, fue el nombre de Bejarano, porque en automático nos acordamos de las ligas, pero ahí sí se habla de comisiones, ahí sí se ve a las personas involucradas, a los políticos de alto nivel recibiendo y contando y se le acabaron las ligas y le pone más, acá no vimos más que la entrega y nunca se dice para qué, pero no comprueba nada en contra de un pez grande", explicó Núñez.

Sin embargo, contrario a lo que señala AMLO, diversos medios nacionales como El Universal, Milenio, Grupo Imagen y Televisa, llevaron la revelación del video en las portadas de sus diarios o en horario estelar durante sus noticieros.

Fue tal el berrinche del presidente que dedicó más de 4 minutos de la tradicional “Mañanera” para volver a difundir “el video” que se subió a una cuenta falsa en Youtube a nombre del hermano de Emilio L.

¿En qué momento AMLO se volvió el jefe de información de los medios de comunicación?

¡Así destrozamos la noticia esta noche en DLN!