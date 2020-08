Cerca de 140 mil pesos en efectivo fueron robados a mano armada luego de que dos mujeres que trabajan en el Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan fueron asaltadas; el dinero estaba destinado para el pago de la nómina.

El dinero robado fue retirado minutos antes de una sucursal bancaria en Izúcar de Matamoros.

El asalto ocurrió en la carretera Izúcar-Santa Catarina, a la altura del municipio de San Juan Epatlán, lugar donde un grupo de hombres armados, sorprendió a las mujeres que iban a bordo de un vehículo particular, obligándolas a que se bajaran de la unidad.

Los delincuentes ordenaron a las afectadas que se arrojaran a una barranca, mientras ellos huyeron con el vehículo y el dinero.

Cuando pudieron salir del sitio, las féminas solicitaron auxilio acudiendo elementos de la Policía Municipal de Epatlán.

El vehículo de las dos mujeres fue hallado metros adelante de dónde fue el asalto, mientras que el dinero ya no se encontraba en el sitio.

Los oficiales les preguntaron a las víctimas el por qué no solicitaron acompañamiento policíaco para el traslado del dinero, contestando que no lo hicieron de esta forma para no llamar la atención, sin pensar que serían seguidas desde que salieron de la sucursal bancaria.

Ante el Ministerio Público el Matamoros fue presentada la denuncia correspondiente.