El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la ciudadanía en general a comprar cachitos para la rifa que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre, a nombre del avión presidencial.

"Como al final ya se les vino encima la gente, están enojados, la gente está desesperada, muchos de ellos enlutados, ¿qué hacemos? ya llegamos a 60 mil muertos, 'preparen el avión que me voy a subir', y ahorita desviamos la atención", señaló Enrique Núñez sobre el video donde AMLO promociona la venta de cachitos.

De acuerdo con el comunicador, el spot es parte de una campaña para tratar de disminuir el impacto negativo que tuvo la semana pasada el videoescándalo donde se ve al hermano del presidente, Pío López Obrador, recibir dinero para “fortalecer a Morena”, lo cual representa un delito electoral.

En el anuncio, se puede ver al mandatario federal ironizar sobre el nivel de ostentosidad del avión, pues señala que en comparación con el vehículo aéreo, él se ve pequeño, pero no está acomplejado; "habiendo tanta pobreza, esto es un insulto", resalta, mientras recuerda que el dinero que se obtenga de la rifa será utilizado para la adquisición de equipo médico.

"Compra tu cachito. Hagamos historia”, pide el presidente en el video de la rifa.

"El presidente pasó de presidente a gritón de la lotería, entonces ahora anda promoviendo la venta de sus cachitos. Sabemos que no va a rifarse el avión, el avión ahí va a seguir, con la lana de la venta de los boletitos es con lo que van a dar un premio, es una lotería normalita, el avión no tiene nada que ver, no se va a rifar", enfatizó Núñez durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN).

En su intervención, Gerardo “Yuca” Sánchez coincidió en que es indefendible la conducta del hermano de Andrés Manuel, ya que en los videos donde aparecen Pío López Obrador y David León se aprecia el intercambio de dinero, para presuntamente apuntalar a Morena, cuando ya era un partido político.

Por la presunción de un delito, tanto las senadoras del PAN como elementos del PRD, este lunes 24 de agosto presentaron denuncias, por separado, en la Fiscalía General de la República (FGR), contra el hermano de AMLO y David León.

¿Alcanzará el avión para ser una cortina de humo y “borrar” el videoescándalo de Pío López Obrador?

¡Así destrozamos la noticia esta noche en DLN!