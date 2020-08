Días después de protagonizar un video en el que se muestra en estado de ebriedad y amenzando policías, el delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) en Sonora, Jesús Benjamín Hurtado Aguirre, presentó su renuncia al cargo.

De acuerdo a fuentes cercanas a la Cancillería mexicana apuntaron a que se trató de una “separación voluntaria” del funcionario, esto luego de que se conociera su caso y fuera analizado por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de SER.

El video difundido a través de redes sociales, y por el cual el funcionario fue apodado como #LordBorracho, muestra a Hurtado Aguirre en estado de ebriedad y discutiendo con oficiales, quienes le solicitan que se retirara de un restaurante de la capital.

“Lo único que quería era tragarme el poquito whisky que tenía adentro (...) porque mañana le llego al presidente de la República y a Marcelo Ebrard y a ya sabes quién (...) para que me dejen tomar mi trago aquí y ya me voy”, apunta el funcionario durante el video viralizado en redes.

Sin embargo, pese al video, el hoy ex delegado, acusó que se trató de un tema político, esto porque apoya a Petra Santos, ex candidata a la gubernatura y quien pretende repetir en la contienda electoral de 2021, incluso Hurtado Aguirre aseguró que no estaba alcoholizado.

“Salí, cuando uno de los guardias del interior me quiso agraviar, yo le mande llamar a la policía, pero cuando la policía llega allá la presidenta municipal cambia toda la chingadera, vamos a chingar a Benjamín, y se acabó, ese es todo el asunto, es un asunto político nada más", declaró el ex funcionario.