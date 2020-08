Ante el especial interés del gobierno de Andrés Manuel López por darle cobertura a la rifa que se realizará el próximo 15 de septiembre del "Avión Presidencial", la Secretaría de Bienestar anunció la repartición de boletos en escuelas en zonas marginadas.

A través de la Fundación Delia Morán Vidanta se donó 400 mil boletos para la rifa del avión presidencial a 50 mil Comités Escolares, que equivalen a un monto total de 200 millones de pesos; las instituciones beneficiadas pertenecen al programa ‘La escuela es nuestra‘.

"Esto ya raya en una tomada de pelo mayúscula, no es posible si existe esa fundación que agarre ese dinero y que lo done directamente para beneficio de las escuelas y que no hagan un chingado cuento de un sorteo y de regalarle 'cachitos' a los niños para que después les digan: 'sí pero si te la ganas, olvídalo es para la escuela', chingados qué ridiculeces son esas", sentenció Enrique Núñez en la mesa de Off The Record.

María Luisa Albores, secretaria del Bienestar, explicó que los comités escolares tendrán la posibilidad de poder ganar hasta 20 millones de pesos, firmando una carta compromiso donde se le pide al comité que, en caso de que llegara a ganar, el dinero sea utilizado en beneficio de la escuela y de la comunidad.

Sin embargo, para Luis Enrique Sánchez la iniciativa es muy buena porque con esto se podrá tener mejores escuelas, no obstante de acuerdo con un profesor de la Universidad Iberoamericana (Ibero), en un análisis publicado en la página oficial de la institución educativa, hay una probabilidad de uno en 30 millones de ganar el sorteo.

Según el artículo de la universidad, es 75 veces más probable ganar el "gordo" de la Lotería Nacional, que obtener el avión presidencial, incluso se explica que existe la misma probabilidad de ganar esta aeronave si el boleto se vendiera en 100 o 500 pesos.

¿Es esta "donación" un nueva simulación en la rifa del avión presidencial?

