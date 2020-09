Este viernes 4 de septiembre, Tepeaca cumple 500 desde su fundación en 1520, por ello, el presidente municipal de Tepeaca, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, estuvo en el estudio de Destrozando la Noticia (#DLN), para presentar el programa de actividades conmemorativas a este importante festejo.

"Tenemos una cultura prehispánica donde se da el tianguis y se centran culturas muy importantes, la importancia geográfica que tiene Tepeaca es que era la puerta al sureste" señaló el edil acerca del emblemático tianguis que propició la creación del primer Ayuntamiento de la zona centro del país.

A pesar de que la celebración tuvo que ser modificada a raíz de la pandemia de coronavirus en México, Céspedes Peregrina detalló que se ha hecho un diplomado sobre los 500 años del municipio impartido por la BUAP; un coloquio de investigadores de diferentes partes del mundo donde se conoció la importancia de Tepeaca en otros países.

Además, se publicará un libro conmemorativo, con 20 mil ejemplares, coordinado por la investigadora Isabel Fraile Marín, doctora en Historia del Arte, de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, donde se abarca la historia de la cabecera y las 21 comunidades del municipio.

"Teníamos a Elisa Carrillo para la celebración, de forma muy generosa había aceptado. Venía acompañada del Ballet de Berlín, es una gran mexicana y sabía de la importancia de los 500 años, íbamos a tener la presentación de la mejor bailarina del mundo con uno de los mejores ballets", agregó el munícipe.

A pregunta expresa del periodista Enrique Núñez, sobre un brote de inseguridad y el asesinato del principal líder del tianguis de Tepeaca, el edil enfatizó que la incidencia delictiva del fuero común en el municipio ha bajado 34 por ciento: "en el primer semestre tenemos 12 homicidios culposos, de los cuales 5.5 son accidentes de vehículos, no es un Tepeaca en llamas, que en cada esquina sucedan cosas como estas".

Acerca de la reelección de su cargo al frente del ayuntamiento tepeaquense, Céspedes Peregrina señaló que no es algo que esté buscando: "estamos trabajando en plena conciencia por lo que nos obliga la ley, pero sobre todo lo que espera la sociedad de nosotros. No vemos la reelección ni en el panorama más cercano, tendremos que tener muchas condiciones de consolidación a nivel nacional o estatal, no lo traigo en el radar".

¿Te animas a visitar Tepeaca para conocer más de su historia?

¡Así destrozamos la noticia esta noche en DLN!