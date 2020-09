Este martes 1 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rindió en Palacio Nacional su Segundo Informe de Gobierno, en el que rescató diversos temas como enfrentar la corrupción, acabar con la inseguridad, y otros compromisos que reiteró, formaron parte de su campaña y de su llamada 'Cuarta Transformación'.

López Obrador arrancó su Segundo Informe señalando que su principal labor será purificar la vida pública de México, en el que recalcó que él será recordado por no ser un presidente corrupto, pues consideró que ha perseguido los actos de la impunidad.

Durante su texto, AMLO recordó que el país enfrenta dos crisis: una es por el coronavirus, y otra es la económica.

En ese sentido, explicó, el país saldrá adelante en los próximos meses gracias al trabajo en conjunto entre gobierno y sociedad.

Al tocar el tópico de seguridad, López Obrador señaló que en el país ya no manda la delincuencia organizada, no hay casos de torturas, desapariciones ni masacres, además de 'raspar' a Felipe Calderón al exponer que en el gobierno federal "ya no hay funcionarios como García Luna".

Uno de los puntos que mencionó el titular del Ejecutivo es sobre la consulta nacional acerca de enjuiciar a los ex presidentes.

"De realizarse la consulta, respetaré el fallo popular, porque en la democracia, el pueblo decide y me he propuesto mandar obedeciendo. Reitero que yo votaría por no someter a proceso"

Antes de culminar su informe, López Obrador aseguró que de los 100 compromisos que realizó el 1 de diciembre de 2018, ya cumplió con 95 de ellas.

Tal y como lo pide la ley, esta tarde, la titular de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero entregará el Segundo Informe al Congreso de la Unión.