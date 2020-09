Durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aconsejó al Instituto Nacional Electoral (INE) a prepararse, pues la ciudadanía busca la consulta para decidir si enjuician a los ex presidentes.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador señaló que el pueblo quiere ser escuchado y recalcó que él no buscará que sean procesados.

En ese sentido, AMLO criticó que el INE declarara recientemente que será difícil realizar la consulta al exponer que no cuenta con el presupuesto necesario.

El titular del Ejecutivo federal explicó que existen iniciativas ciudadanas para lograr conseguir el número de firmas requeridas para solicitar la consulta contra los expresidentes.

Una de ellas es sumar un total de 1 millón 600 mil firmas, mientras que una segunda opción es que lo pidan los legisladores y la tercera es que lo solicite el propio AMLO al ser Presidente de la República.

"Le pido al INE que se vaya preparando porque sí habrá esta consulta, no sabemos así a ciencia cierta, pero es muy probable, y por qué le digo esto al INE, porque leí unas declaraciones, hasta me pareció extraño, están ellos diciendo que es muy difícil de hacer una consulta, ¿cómo si son ellos los que tienen que promover que haya democracia?"

Al hablar del INE, López Obrador exhortó a la autoridad electoral a ajustarse el cinturón, y realizar más con menos presupuesto.

“Pero no puede ser que sea por dinero pues no, el pueblo es el que manda, es el que decide, hay que hacerle caso a la gente, hay que hacerle caso al pueblo, y si no les gusta a ellos o que no están de acuerdo por alguna razón, pues no son los indicados para opinar sobre esto, si son los jueces, si es el árbitro“.