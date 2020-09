El presidente Donald Trump busca que la cadena Fox News despida a Jennifer Griffin, reportera encargada de temas sobre seguridad nacional, esto luego de exhibir afirmaciones del magnate contra los veteranos militares de Estados Unidos.

Y es que la reportera afirmó que dos exfuncionarios del gobierno confirmaron que el presidente "no quería llevar a cabo la ceremonia para honrar a los muertos de guerra estadounidenses" en el cementerio de Aisne-Marne, en París, incluso el presidente alegó el clima no fue un factor para no asistir.

Posteriormente, el presidente de Estados Unidos publicó un mensaje de enojo a través de Twitter en el que sugería que la reportera debía ser despedida.

"Jennifer Griffin debería ser despedida por este tipo de reporte. Incluso nunca nos llamó para pedir un comentario", escribió Trump.

El líder republicano, que en noviembre buscará su reelección, ha sido objeto de críticas desde que la revista The Atlantic reportó que llamó "perdedores" y "tontos" a los soldados estadounidenses muertos en la Primera Guerra Mundial, durante una vista a Francia en 2018 cuando evitó acudir a un cementerio en el que están enterrados combatientes de su país.