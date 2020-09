RrClaudia Rivera Vivanco anunció la destitución de Beatriz Martínez Carreño de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Sustentabilidad, además del director de Medio Ambiente, Ismael Coutto Benítez, quien arribó a la administración municipal en el trienio de Eduardo Rivera Pérez.

Durante un posicionamiento en redes sociales indicó que también serán denunciados en instancias legales por repetir las mismas prácticas y vicios del pasado.

#Ahora 💡La alcaldesa @RiveraVivanco_ anunció la destitución de @MartinezCBetti de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad y del director Ismael Cuoto Benitez, por presuntos actos de corrupción 🤑



📹 vía @jamsmilan pic.twitter.com/fhfLBkuHNQ — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 7, 2020

“Quienes rompen la confianza que la ciudad les otorgó a través mía, y repiten las malas prácticas y vicios de las administraciones pasadas, privilegiando intereses personales, pierden toda oportunidad de permanencia y deben asumir la responsabilidad de sus actos”.

Recordó que su decisión derivó de un proceso que se basa en denuncias e indagatorias internas, luego de la salida del exdirector de Desarrollo Urbano, David Letipichia como Intolerancia Diario publicó publicó el 20 de agosto previo.

"Tenemos los indicios suficientes, y he instruido iniciar una auditoria profunda, amplia y rigurosa a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, que limpie de una vez por todas este espacio que durante muchos años servía para corruptelas y para la colusión entre funcionarios y representantes inmobiliarios, lo que incluso se ha denominado como el cartel inmobiliario".

Además anunció que se revisará puntualmente los procedimientos de entrega de licencias de obra, permisos de cambio de uso de suelo y cualquier otro movimiento administrativo que implique la relación directa con las y los ciudadanos.

“A la par de la salida de estos titulares, presentaremos las denuncias correspondientes por hechos con apariencia de delito, en contra de quienes resulten responsables ante la Fiscalía Anticorrupción", subrayó.

Priorizó que el canal institucional para proceder legalmente es la Contraloría municipal, el desarrollo del proceso Martínez Carreño-Cuotto Benítez se seguirá en la Sindicatura.

Rivera Vivanco refrendó que no permitirá actos de corrupción, ni consentirá que en ninguna dependencia se condicionen los servicios y la atención a los ciudadanos.

“Pudimos cometer errores técnicos, pero nunca permitimos errores éticos y esta es una prueba de ello, en el pasado, tras las denuncias fundamentadas venía el encubrimiento; hoy, en nuestro gobierno, siempre hay una exigencia de una investigación profunda, sea quien sea”.

Ante ese panorama, insistió que ha decidido la remoción de ambos funcionarios por haber elementos de actos de corrupción y a la par presentará denuncias correspondientes por apariencia de delitos ante la Fiscalía Anticorrupción.

Subrayó que a través de la auditoría que se realice al seno de la dependencia se hará una revisión al otorgamiento de licencias para construcción, cambios de uso de suelo y a todos los servicios que se prestan desde esta área del Ayuntamiento a la comunidad.

"No permitiré que se condicionen los servicios nunca permitiré está situación, no permitiré encubrimiento sea quien sea; no he sido (una persona) de señalar a colaboradores pero tampoco de encubrir; la corrupción y la trampa no tienen cabida en esta administración".

Reprobó que existan funcionarios que rompan la confianza de la ciudad y que repitan las viejas prácticas para obtener privilegios personales por lo que deben asumir su responsabilidad.

Rivera Vivanco valoró que su gobierno siempre estará apegada a los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador y a la lucha por erradicar corrupción.

Conminó a ciudadanos a denunciar actos indebidos en esta dependencia u otra de manera anónima para proceder en consecuencia en el correo [email protected].