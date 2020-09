A más de 2 años que se exhibieron las diversas irregularidades en las que se llevaron a cabo las “Unidades Básicas de Vivienda” y la Central de Abastos del municipio de Chalchicomula de Sesma efectuados por la pasada administración que presidió, Juan Navarro Rodríguez; hasta la fecha, las familias, comerciantes y empresarios presuntamente defraudados por ambos proyectos continúan sin obtener una respuesta por parte de las autoridades correspondientes.

Luego de que un grupo de empresarios y comerciantes—que adquirieron las bodegas de la Central de Abastos— interpusieron una demanda de Hechos de Corrupción ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, quedando asentada con el número: CDI212/2020/FECC/UI-A en contra del ex alcalde de Chalchicomula de Sesma, Juan Navarro Rodríguez y el cabildo de la administración de 2014-2018, hasta la fecha, siguen sin obtener una respuesta por parte de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con los empresarios y comerciantes que adquirieron una bodega comercial de la Central de Abastos por montos que oscilaban desde los 250 mil pesos hasta los 500 mil pesos, señalan que dichas bodegas quedaron en manos del ex edil, Juan Navarro Rodríguez como administrador.

Elefante Blanco

Pese a que este proyecto se visualizaba con el objetivo de fomentar e incrementar la actividad económica del municipio atrayendo inversión y generando fuentes de empleo que colocaría a dicha demarcación como pioneros del comercio en la región, la realidad es que, a más de 2 años de haber montado una ceremonia de inicio de actividades de las 60 bodegas, actualmente La Central de Abastos es catalogado como un Elefante Blanco sin uso, ni beneficio para los habitantes de la región.

Cabe mencionar que de acuerdo al dictamen de fallo con número de licitación: LO-821045953-NO30/2015, la empresa constructora que estuvo a cargo de la edificación de la Central de Abastos que no se concluyó al cien por ciento fue URBE CIVIL S.A de C.V y cuyo monto del proyecto por el cual le fue adjudicado dicho proyecto fue por 19 millones 180 mil 535.96 pesos.

Y es que, hasta la fecha, ni la Central de Abastos, ni las “Unidades Básicas de Vivienda” no cuentan con las escrituras ya que fueron construidos en terrenos ejidales, no cuentan con los servicios básicos y pavimentación; peor aún, actualmente, se encuentran sin terminar o bien, saqueadas y en el olvido.

Finalmente, tanto las familias de las Unidades Básicas de Vivienda, como los comerciantes y empresarios que adquirieron una Bodega Comercial de la Central de Abastos solicitan la intervención de las autoridades de los gobiernos Federal y Estatal para que se efectúen las investigaciones correspondientes y fincar responsabilidades contra el ex alcalde, Navarro Rodríguez y cuerpo edilicio.

La documentación

En los documentos enviados a Intolerancia Diario, en el Oficio de Acuerdo por parte de la Secretaría de Economía con el número: 212.2014.STCDP.202 y en cuyo documento fechado un 28 de noviembre de 2014, detalla que la federación a través del INADEM y del Consejo Directivo del PROLOGYCA aprobaron un recurso económico de 9 millones 395 mil 242.62 pesos; mientras que del gobierno municipal que ascendía a los 3 millones de pesos y por el sector privado una aportación de 11 millones 101 mil 336.63 pesos, dando un monto total de: 23 millones 496 mil 579.25 pesos.

No obstante, fue el INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor y de PROLOGYCA (Consejo Directivo del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abastos emitió un 13 de octubre de 2016 el oficio con número 212.2016.STCDP.036 en donde le requieren al exalcalde, Navarro Rodríguez el reintegro total de los recursos federales de más de 9.3 millones de pesos, con el señalamiento que de no realizar dicho requerimiento se turnaría a la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, sin embargo no se cumplió con dicha solicitud.

Por otro lado, en el acta número 43, con fecha de noviembre de 2014, señala que se adquirió un terreno para dicho proyecto por la cantidad de 3 millones de pesos, cuando dicho predio carecía de los servicios básicos.

En su momento, la Auditoría Superior de la Federación con el número de oficio DGS”B”/1165/2019, solicitó al entonces gobernador del Estado de Puebla interino, Guillermo Pacheco Pulido, la documentación para atender la acción sin Resolución Definitiva de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (cuenta pública 2017); sin embargo, hasta la fecha, no se ha girado ninguna acción legal contra Navarro Rodríguez.