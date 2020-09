Un vuelo de Atlas Air, que había despegado de la base de la Fuerza Aérea de Hickman (Honolulú, Hawái) con destino a Guam registró el incendio de uno de los motores, por lo que se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia.

La aeronave con 212 pasajeros había despegado 5 minutos antes y autoridades reportan que no hay lesionados.

Atlas Air 767 makes emergency landing in Honolulu following an engine failure after takeoff. https://t.co/i7QNkG8JNX pic.twitter.com/Cnje4fkomM