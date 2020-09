La salida de diez mandatarios estatales de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se debe a que ya no podían negociar sus intereses como lo hacían en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Así lo sentenció el gobernador Miguel Barbosa Huerta, al aseverar que su salida obedece a una ruta con miras al 2024, año en que cambiará el gobierno federal.

Asimismo indicó que es una oportunidad de reestructurar al organismo con nuevas reglas, “la Conago es una organización que fueron parte y beneficiarios en el peñismo”, sostuvo.

“Si hoy existe voy a integrarla, pero hay que transformarla para que funcione mejor y poner reglas”, señaló tajante el mandatario del estado de Puebla.

Indicó en su videoconferencia de prensa matutina que está preparando una propuesta para presentarla a la Conago, una vez que haya reunión entre los mandatarios que aún la integran.

Luego de 18 años de su conformación, la Conago se fracturó, con el anuncio de la salida de diez de los 32 gobernadores del país.

Los mandatarios que salieron fueron de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, llamados integrantes de la Alianza Federalista.

Anunciaron su salida, al considerar que la Conago ha dejado de ser un espacio de diálogo verdadero entre los estados y la Federación.



Nuevas reglas

Miguel Barbosa, señaló que identifica a los diez gobernadores, cuyos mandatos provienen desde la época del gobierno presidencial de Enrique Peña Nieto, quienes han encontrado una especia de escenario nada cómodo para ellos en el gobierno de Andrés López Obrador.

“La Conago era un lugar que permitía a los mandatarios negociar con la federación, no para todos, sino de manera unilateral”, aseveró al señalar que era legítimo.

“Pero ahora en las condiciones del nuevo gobierno, se obliga a un trato igualitario que no les acomoda mucho. Si le agregas que tiene querer ver en su participación la de bloques políticos”, dijo.

De este modo dijo, que los gobernadores panistas de este bloque de diez que salen de la Conago tienen la ruta de querer construir un escenario electoral del 2024, para competir con el gobierno federal.

“Hay gobernadores priistas que no entiendo las razones por las que están ahí y están ya por terminar sus mandatos y se expresan de esa forma y hay un mandatario que siente posibilidades para 2024”, dijo el gobernador poblano sin mencionar nombres.

“Un hecho de cálculo político donde se establece una ruta de controversia rumbo al 2024”, aseveró.

“He sostenido que la Conago debe tener reglas caras de cómo debe funcionar, esa es una buena oportunidad para que se den las reglas a esa organización y se haga funcionar como lo que tiene que ser”, indicó ante la prensa.

“Una reunión permanente de gobernadores es para mejores reglas de convivencia y negociación con la federación. Que no se nos diga que es porque ya no tiene razón de ser, solo que este gobierno trato igualitario y parejo no le acomoda a muchos”, sentenció.

“En el peñismo se podía negociar (…) Si hoy existe voy a integrarla, pero hay que transformarla para que funcione mejor”, insistió Barbosa Huerta.

Incluso señaló que los gobernadores panistas, distribuyeron las presidencias hasta 2024, “simplemente son asuntos de acomodo, me pronuncio a favor de la Conago con reglas nuevas”, acotó.



La fractura

El argumento de los gobernadores que salieron de Conaggo, es qe se vive una crisis sanitaria y económica, por o que hay la necesidad de lo que llamaron un verdadero espacio de diálogo con la federación.

En Chihuahua, se reunieron los mandatarios donde anunciaron el posicionamiento, donde estuvieron presentes Javier Corral, Miguel Riquelme, José Ignacio Peralta, José Rosas Aispuro.

Asimismo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Enrique Alfaro, Silvano Aureoles, Jaime Rodríguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca–, y anunciaron su decisión.

“Hemos resuelto poner fin a nuestra participación en la Conago, de forma unánime vamos a dejar de integrar esta instancia con el propósito de construir un espacio de diálogo efectivo”, apuntó Javier Corral.

Indicaron que el rompimiento con la Conago no pretende una fractura en el país, sino acabar con las reuniones de simulaciones, como el último encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en San Luis Potosí.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, enfatizó que los 10 gobiernos de la alianza representan a los estados más productivos del país, con 33.39 por ciento del PIB nacional.

Enrique Alfaro, de Jalisco, puntualizó que desde la Alianza Federalista promoverán “un nuevo espacio para el diálogo republicano verdadero, no para la simulación. No buscamos la confrontación”.