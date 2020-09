Por medio de un comunicado, el piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez, anunció su despedida del equipo Racing Point, tras 6 años de carrera y 5 podios acumulados desde la era de Sahara Force India.

Aunque tenía un contrato vigente para los siguientes 2 años y recientemente había señalado su permanencia, su probable salida ya estaba anunciada desde hace un par de meses, cuando el tetracampeón del mundo, Sebastian Vettel, decidió no renovar contrato con Ferrari y comenzaron a circular rumores sobre el acercamiento de sus agentes con Racing Point, relación que podría confirmarse en los próximos días.

El tapatío debutó con el entonces equipo del empresario indio, Vijay Mallya, en 2014 y permaneció hasta su colapso en 2018. Ante la bancarrota y con la finalidad de salvar la formación, interpuso un recurso legal para salvar los trabajos de todo el personal y que, además, permitía la venta de la formación. Asimismo, mantuvo sus patrocinios y se convirtió en accionista.

“En lo personal duele porque aposté mucho por el equipo en momentos muy difíciles, se logró salir adelante y me siento orgulloso de haber salvado el trabajo de muchos de mis compañeros”, recuerda en un comunicado oficial.

Finalmente, la escudería fue adquirida por el canadiense Lawrence Stroll, reservando un asiento para su hijo, el joven piloto Lance Stroll, quien en la presente temporada acumula un podio en el Gran premio de Italia y, todo indica, hará compañía a Vettel en la próxima faceta del equipo como Aston Martin, hacia la temporada 2021.

Por el momento, las opciones de “Checo” parecen limitadas. Algunos han considerado que podría encontrar espacio en Alfa Romeo, vislumbrando el próximo retiro del último campeón de Ferrari, Kimi Raikkonen, mientras otros apuntan hacia el estadounidense Haas, donde Romain Grosjean tendría los días contados.

Sin embargo, Pérez indicó que no hay un “plan B”: "Mi idea es desde luego continuar aquí, pero siempre y cuando se presente un proyecto que me motive a seguir dando el 100 por ciento en cada vuelta”.

El piloto mexicano acumula 34 puntos en la presente temporada, considerando su ausencia en dos disputas al dar positivo por coronavirus. Permanecerá en la escudería las 9 carreras restantes del calendario.

Tengo algo que anunciarles...

¡Gracias por su apoyo todo este tiempo!



I have something to announce to you...

Thank you for your support all these years!#NeverGiveUp pic.twitter.com/4qN9U6Cg1L