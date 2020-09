Grande entre los grandes, una vez más llega El Charro de Huentitán, Vicente Fernández, ahora presentando un adelanto de lo que será su nueva producción de estudio con la canción “Ya no insistas corazón” de la autoría de Alberto Aguilera Valadez.

Vicente que con su frase: “Hasta que la gente deje de aplaudir yo dejaré de cantar”, actualmente tiene 80 años y más de 55 años de trayectoria musical con una corona que pocos son capaces de sostener. Ahora comparte a sus millones de seguidores el por qué sigue siendo el rey con una estremecedora versión de “Ya no insistas corazón”.

Del sencillo y nueva producción

El mayor de la Dinastía Fernández sorprende con este maravilloso tema como adelanto de su nueva producción discográfica, de la cual próximamente revelará más detalles.

Con ella, el charro mantiene su palabra de no abandonar a sus fieles fanáticos luego de su retiro de los escenarios.

Y es que es bien sabido, la pasión del Ídolo de México no tiene límites, pues ésta lo ha llevado a grabar un monumental catálogo que aún no se ha escuchado y que con los años no hace sino aumentar.

En su carrera tiene más de 100 discos en el mercado y ha grabado más de 300 canciones, muchas de estas aún no se han escuchado, por eso la intención de complacer a sus seguidores presentando en próximas fechas un nuevo material de estudio.

En cuanto al primer corte, “Ya no insistas corazón” deja en claro que los años no se sienten en la voz del cantante.

Y es que desde las primeras notas, Fernández deja sentir su poderosa voz con un contundente tema de Alberto Aguilera Valadez.

Para éste sumó a la producción a Francisco Javier Ramírez López, quien ha venido trabajando con él desde hace varios años, haciendo lucir el brillo y potencia de su inigualable voz en este grandioso tema que nos da a un charro como pocos han existido.

Con esto se recalca que hay Chente para muchos años, un Vicente Fernández quien es uno de los artistas más icónicos de su época y que ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías, prueba de esto es “Ya no insistas corazón”, donde conquistará a todo su público.

De su trayectoria

Vicente Fernández, creador de grandes éxitos como: Estos celos, Mujeres divinas, Para siempre, Alejandra, Cielito lindo, Lástima que seas ajena, Un mundo raro, Hoy platique con mi gallo, El rey, Por tu maldito amor y muchas más todas con el estilo inconfundible del grande Vicente, el ídolo de millones de personas tanto en México como de otros países que han seguido la tradición musical de este hombre de 80 años de vida y más de 55 años de trayectoria artística.

Cabe hacer mención que en estos años de carrera, “Chente” también ha dejado huella en la actuación, más de 30 películas avalan esto algunas de ellas: Tacos al carbón, Entre monjas anda el diablo, El hijo del pueblo, El albañil, La ley del monte, El arracadas, El coyote y la bronca, Picardía mexicana, Gabino Barrera, Una pura y dos con sal, El diablo el santo y el tonto, Por tu maldito amor, Mi querido viejo solo por mencionar algunas cintas donde ha compartido créditos con sus protagonistas Lucia Méndez, Blanca Guerra entren otras.

Recientemente tuvo una colaboración importante en el disco de su hijo Alejandro Fernández “Hecho en México” con el tema “Mentí”, haciendo un dueto incomparable que es sinónimo de un legado musical que ha traspasado generaciones y con el que Alejandro Fernández, acompañado de una leyenda como su padre, rinde homenaje a sus raíces y se consagra como uno de los máximos representantes de la música vernácula de los últimos tiempos y uno de los grandes embajadores de la música mexicana alrededor del mundo.

En “Mentí” llama también la atención un video animado de poco más de 3 minutos, protagonizado por padre e hijo que remonta a las películas de la época de oro del cine mexicano, el cual conmemora la relación tan estrecha y especial que hay entre Vicente y Alejandro Fernández, los cuales no sólo comparten un vínculo inamovible, también una química que tantos aman y admiran dentro y fuera del escenario