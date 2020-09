Será el próximo 26 de septiembre, cuando se cumplan seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y se presente información sobre lo que ocurrió aquella madrugada en Iguala, Guerrero, adelantó la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, durante su comparecencia ante el Senado de la República.

La declaración de la ministra en retiro, sobrescribe lo dicho ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien aseguró que ya hay información del Caso Ayotzinapa pero que esta se revelará hasta el próximo sábado.

"¿Qué se puede esperar de López Obrador el próximo sábado sobre el tema Ayotzinapa?, me parece que ha dicho tanto y creo que también promete que de verdad va a tener resultados concretos", cuestionó el periodista Enrique Núñez durante el programa Off The Record de esta noche.

De acuerdo al periodista Luis Enrique Sánchez, sería prioritario evitar que los manifestantes de Ayotzinapa lleguen este sábado al Zócalo o al Palacio Nacional para prevenir un enfrentamiento con los manifestantes actuales del Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA) que se encuentran ya en la plancha capitalina.

Al respecto, Gerardo "Yuca" Sánchez expresó que la "verdad" que se diga por parte de la administración de López Obrador será cuestionada sea cual sea: "yo veo muy complicado que el sábado el presidente salga y diga que equis coronel o capitán son culpables e irán frente a la justicia, creo que el sábado habrá un tipo de avance pero el domingo no veremos un caso cerrado".

No obstante, Erick Becerra recordó que el anuncio no debería ser dado por el mandatario federal sino por el fiscal a cargo "que se supone que es autónomo, no el presidente, ¿por qué tiene información privilegiada el presidente? no creo en nada de lo que él tenga que decir de este tema".

AMLO ha asegurado que se revelará el paradero de los estudiantes, así como el estatus de los involucrados en los hechos, además estará acompañado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos; Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

¿Convencerá la nueva verdad histórica del gobierno de López Obrador?

Así lo platicamos esta noche en la mesa #OffTheRecord