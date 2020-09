El gobernador Miguel Barbosa Huerta prefiere ser cauto y hasta pesimista que echar las campanas al vuelo y después lamentarlo, esto ante el cambio de color en el semáforo epidemiológico del Covid-19, reiteró que las actividades escolares presenciales se retomarán hasta que Puebla pase a fase verde y lo mismo ocurrirá con respecto a las actividades económicas, religiosas y sociales en su totalidad, pues hasta ahora hay aperturas parciales y aforos reducidos al 30 por ciento.

“La ruta que se ha establecido, que no habrá regreso a clases hasta que haya semáforo verde, deseamos que esto evolucione bien, estamos pendientes y con preocupación de lo que dicen va a ocurrir en la segunda quincena de octubre que es un rebrote, no podemos hablar de acciones en asuntos tan importantes como el regreso a clases hasta que no tengamos todas las condiciones para ello que son la seguridad de las niñas y los niños”, dijo el mandatario local.

El jefe del Poder Ejecutivo señaló que se debe proteger a las personas vulnerables, por ello es que los menores de edad regresarán a las aulas hasta que pase el peligro; no obstante, ante un posible rebrote de contagios a nivel mundial y en el país, dijo que es preferible que Puebla tenga el menor impacto.

Señaló que el cambio de semáforo epidemiológico a fase amarilla no debe desbordar a la sociedad; por el contrario, debe comprometer a las familias a continuar con el “Pacto Comunitario”, a que los padres y madres de familia atiendan a los menores de edad en sus hogares y cuidar a las personas vulnerables.

“Nos debe comprometer a nosotros a la prevención, no pensar que ya podemos nosotros reactivar el total de nuestra economía, el total de nuestras actividades sociales hasta religiosas y hasta del ejercicio gubernamental, no podemos, prefiero seguir siendo cauto, cauto hasta medio pesimista a echar las campanas a vuelo y después lamentarlo. Yo me quedo con la prevención, con el cuidado, con todas las reglas para evitar un rebrote”, dijo el mandatario local

Arrancará Gobierno del Estado con entrega de uniformes escolares

En breve el gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta comenzará con la distribución de un millón de uniformes escolares, a diferencia de las pasadas administraciones los uniformes no tendrán el eslogan de la administración en turno y serán de buena calidad.

El mandatario local refirió que después del proceso de licitación, los empresarios textileros ya realizan los uniformes y en los siguientes días comenzará la distribución de los mismos, pues aun cuando los menores de edad toman clases a distancia, deben estar presentables durante el periodo que se conecten a las plataformas digitales.

“En el caso de los uniformes, cuando se resolvió el proceso licitatorio, se firmaron los contratos y se empezó su confección y muy pronto, pronto estarán los niños, las niñas con sus uniformes de buena calidad”, dijo el mandatario local.

Hace varias semanas el mandatario local presentó los uniformes escolares oficiales, por lo que éstos serán en colores neutros, tendrán el escudo de Puebla, a diferencia de las anteriores administraciones en donde los colores fueron partidistas, se portaba el eslogan de la administración morenovallista y además fueron de mala calidad.

En su momento tanto el gobernador como el secretario de educación, Melitón Lozano Pérez, informaron que el tema de las tallas ha sido un proceso complejo, especialmente porque los niños no asisten a las aulas, pero se han buscado estrategias a efecto de que todos tengan un uniforme escolar de buena calidad y en las medidas que corresponden.