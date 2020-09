Para todos los fans de José José, ya está disponible el álbum homenaje “José Por Siempre José”, una producción para disfrutar con los clásicos éxitos del también llamado “El Príncipe de la Canción”, los cuales suenan refrescantes y cálidos, combinando la esencia del artista con las nuevas tecnologías de grabación.

Y es que la eterna obra musical de José, merece ser escuchada por su amplio público, principalmente este día que se cumple un año de su muerte, donde el mundo perdió a una de las más conmovedoras voces que han existido.

De “José Por Siempre José”

En más de 55 años de trayectoria el cantante, actor y productor, entregó canciones que han acompañado la historia de millones de personas que hoy, en la era digital, siguen disfrutando de sus clásicos. Es así que, a un año de esta sensible pérdida y como tributo a una obra inolvidable, se comparte el último proyecto musical que el artista conoció, un álbum que no podría tener un mejor nombre que José Por Siempre José.

Esta producción iniciada en vida de José José, es trabajo del reconocido productor Armando Ávila quien, junto a un gran equipo que incluyó como director ejecutivo a su hermano Emilio Ávila, se dio a la tarea de combinar los eternos clásicos de “El Príncipe de la Canción”, con lo más actual de la tecnología. Para ello el también ingeniero de audio se dio a la enorme tarea de regrabar la música de los temas reconstruyendo las partituras originales y buscando los instrumentos originales. Esto para contar con un audio que respetando los arreglos y sonidos de las primeras grabaciones, permitiera sumar directamente de los másters la voz de José José.

El resultado es una experiencia musical que deja sentir de cerca el cálido e inolvidable talento de tan querido artista con un refrescante toque.

Un viaje que a muchos sorprenderá por sus alcances y que llevará el talento del ícono de la canción a nuevas generaciones que podrán disfrutar de forma cercana composiciones clásicas como “Volcán”, “Almohada”, “La Nave del Olvido” o el histórico “El Triste”.

De los sencillos

Durante algunas semanas se dieron a conocer los sencillos más representativos de este material, cerrando la primera parte de la promoción con “El Triste”, tema que comparte un lyric video a través del canal YouTube de José José. Desde aquel icónico tema escrito por Roberto Cantoral con el que José dejara boquiabierto a todos los presentes, entre los que estaban Angélica María, Marco Antonio Muñiz y Alberto Vázquez, hasta la desgarradora “Desesperado”; “José Por Siempre José”; es la historia de vida de una estrella inmortal.

La producción incluye 16 con canciones escritas por Manuel Alejandro, Rafael Pérez Botija, Napoleón, Alberto Aguilera Valadez, Roberto Cantoral, Dino Ramos, Adán Torres, entre otros que vivirán por siempre en la voz de José José. Respecto a las canciones encontramos: Volcán, ¿Y qué?, Si Me Dejas Ahora, Seré, Preso, Payaso, O Tú o Yo, Me Basta, Lo Que No Fue No Será, Lo Pasado, Pasado, Lo Dudo, La Nave del Olvido, El Triste, El Amor Acaba, Desesperado y Almohada.

De esta manera la producción se presenta como un disco con corazón en el que lo mejor de la tecnología se pone al servicio de una obra inmortal que ha traspasado fronteras.

Esto como lo demuestran sus números en la era digital en que 37 sencillos y 6 discos cuentan con certificaciones donde más de la mitad va del Platino al Cuádruple Platino + Oro.

Situación que pocos artistas logran, pero que en José José eran más que esperarse luego de un trabajo que vendió más de 100 millones de copias, con tracks que lo posicionaron por más de 40 semanas en el primer lugar del Hit Parade de Billboard y que le hicieron merecedor de su propia estrella del Paseo de la Fama en Hollywood; además del Premio Grammy a la Excelencia de la Música, un reconocimiento que muy pocos artistas han podido ostentar.

Recordando de sus canciones y las anécdotas

“Seré” tema compuesto por Rafel Pérez Botija, que el Príncipe tomó como un tema autobiográfico. Esta canción formó parte del álbum “Reflexiones”, el cual se dio a conocer después del lanzamiento de su disco “Secretos”, en el que Pérez Botija (compositor-productor) y José José trabajaron juntos y representó un reto para ambos. En el 2008 durante un homenaje que la Academia de la Música le realizó a José José, esta canción fue interpretada de nuevo en aquella entrega de los Grammy Latino. Ahora en este álbum, el tema es acompañado por un lyric video animado, la canción fue revisitada por el reconocido productor Armando Ávila.

“Almohada” de la autoría del nicaragüense Jorge Adán Torres Solís, es uno de sus más celebrados temas de José José y de sus más grandes clásicos. Éste apareció por primera vez en el álbum de 1978 “Lo Pasado, Pasado”, que incluía el tema homónimo de uno de los más grandes compositores de México y extraordinarias piezas como “Lo Que No Fue No Será”.

Sin embargo, “Almohada” destacó especialmente por los conmovedores versos que desde el amor capturan el momento justo en que empieza una ruptura. Sobre “Almohada” José contó en diferentes ocasiones cómo había conocido a Jorge Adán en Nicaragüa, afuera del Hotel Intercontinental donde lo estuvo esperando toda la tarde.

Con poco tiempo por las carreras de ir hacia un programa de televisión, el artista le pidió al nicaragüense que, mientras se alistaba, le grabara la canción en una grabadora portátil que llevaba consigo. Cuatro días después, ya estando el cantante fuera del país, estalló la revolución Sandinista por lo que Jorge Adán tuvo que emigrar sin posibilidad de volver a contactar al Príncipe de la Canción que, junto al productor Tom Parker, quedó impresionado por la potente letra.

Durante cinco años José José intentó buscar al compositor hasta que finalmente lo encontró trabajando como obrero en Los Ángeles. Y así el Príncipe pudo finalmente llevarle a Jorge Adán el contrato editorial y el dinero que como autor de este gran éxito le pertenecía, cumpliendo con su inquebrantable palabra.

“El Amor Acaba” es un clásico inmortal nacido de la pluma de Manuel Alejandro y su hija María Alejandra. El tema conoció la luz con el álbum de 1983, “Secretos”; con el que José José vendería más de 2 millones de copias físicas y volvería éxitos de radio sus diez temas, marcando un hito para la música en Hispanoamérica.

La composición del álbum y la producción corrió a cargo de Manuel Alejandro uno de los compositores españoles que, además de Pérez Botija, logró plasmar las experiencias de vida de José José, dando como resultado algunos de sus clásicos éxitos.

No obstante el éxito cosechado la relación no siempre fue “dulzura”, sobre todo por los distintos puntos de vista que tuvieron en cuanto a la dirección vocal. Pero esto no mermó el trabajo y al final lograron una genial armonía que reluce todavía más con esta versión que respeta fielmente el trabajo original de “El Amor Acaba”. El tema está acompañada por un lyric video animado que deja sentir parte de la historia del ídolo mexicano.